MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı

-8 Mart 2022’de sezon devam ederken hakem ve gözlemci klasmanlarının değiştirilmesi: Gündoğdu’ya, ligler sürerken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçesi soruldu.



-Gündoğdu, bu kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında TFF Yönetim Kurulu nun iradesiyle, hukuk birimlerinin de değerlendirmesi alınarak uygulandığını söyledi.



-Ancak çok sayıda hakem Tahkim Kuruluna başvurdu, önemli bölümü göreve iade edildi; Gündoğdu da kısa süre sonra görevinden ayrıldı.



-2022’de Tahkim tarafından göreve döndürülen bazı isimlerin 2024’te yeniden liste dışı kalması: Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Koray Gençerler, Mesut Çarık ve başka isimlerin anlatımları üzerinden aynı örüntü Gündoğdu’ya soruldu.



- Gündoğdu, kişisel husumet veya intikam saikiyle hareket etmediğini, kararların MHK tarafından kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini söyledi.



- Buna karşın 2022’de hukuken geri dönen bazı isimlerin 2024’te yeniden elenmesi, dosyanın temel inceleme başlıklarından biri.



- 2024-2025 sezonunda ilk klasman listesinden sonra ikinci bir liste yayımlanması: İlk listede yer alan bazı hakem ve gözlemcilerin kısa süre sonra açıklanan ikinci listede çıkarıldığı; müşteki ve tanıkların bu değişiklikler için kendilerine somut, kişiselleştirilmiş gerekçe bildirilmediğini söyledikleri görülüyor.



- Gündoğdu, değişikliklerin performans, ihtiyaç ve MHK değerlendirmesi çerçevesinde yapıldığını savundu. Ancak ifadelerde 13 hakem ve 6 gözlemcinin sonradan liste dışına çıkarıldığı yönündeki anlatımlar tekrar ediyor.



- Belirli geçmiş maçlarda görev yapan hakem ve gözlemcilerin topluca liste dışı bırakıldığı yönündeki örüntü: Süleyman Abay, Taner Gizlenci ve Emre Altun gibi isimlerin anlatımlarında, özellikle 2015 yılındaki bazı Trabzonspor karşılaşmalarında görev yapan isimlerin yıllar sonra aynı klasman değişikliklerinde dışarıda bırakıldığı belirtiliyor.



- Gündoğdu bunu hedefli bir tasfiye olarak kabul etmiyor; performans ve kurul kararlarını gerekçe gösteriyor.