MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kaydı ortaya çıktı: "Ya adam ol ya da bırak git"

Gündoğdu, hakem Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu iddia ederek şöyle diyor:

"Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum."

Bu sözler sonrası Kerem Ersoy'un, Gündoğdu'nun neyi kastettiğini anlamadığını söylüyor, MHK Başkanı, "Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol." diyor.

Görüşmenin devam etmesiyle birlikte Ferhat Gündoğdu'nun Ersoy'a sözleri sertleşiyor ve şöyle bir konuşma duyuluyor:

"Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git."

Ersoy ise görüşme boyunca kendisine yöneltilen suçlamaların ne olduğunu anlamadığını, herhangi bir grupla hareket etmediğini ve yalnızca hakemliğine odaklandığını savunuyor.