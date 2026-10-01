MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kaydı ortaya çıktı: "Ya adam ol ya da bırak git"
01.10.2026 22:41
Son Güncelleme: 01.10.2026 22:47
Gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı.
Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı ortaya çıktı.
Ses kaydındaki görüşmenin Ersoy'un bir süredir görev verilmemesi üzerine Ferhat Gündoğdu'ya gönderdiği mesaj üzerine başladığı anlaşılıyor.
"YA ADAM OL YA DA BIRAK GİT"
Gündoğdu, hakem Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu iddia ederek şöyle diyor:
"Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum."
Bu sözler sonrası Kerem Ersoy'un, Gündoğdu'nun neyi kastettiğini anlamadığını söylüyor, MHK Başkanı, "Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol." diyor.
Görüşmenin devam etmesiyle birlikte Ferhat Gündoğdu'nun Ersoy'a sözleri sertleşiyor ve şöyle bir konuşma duyuluyor:
"Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git."
Ersoy ise görüşme boyunca kendisine yöneltilen suçlamaların ne olduğunu anlamadığını, herhangi bir grupla hareket etmediğini ve yalnızca hakemliğine odaklandığını savunuyor.
"DEVLET TAKİP EDİYOR, YAKALIYOR"
Kayıtta Gündoğdu’nun, Kerem Ersoy’un babası Fahir Ersoy’un bazı dernek/cemiyet girişimleri ve temaslarından söz ettiği de yansıyor.
Gündoğdu, "Ben seni babandan ayrı düşünemem." diyerek, Ersoy’un babasının faaliyetlerini hakemin durumuyla birlikte değerlendirdiğini söylüyor.
Ersoy ise babasının herhangi bir cemiyet faaliyeti içerisinde bulunmadığını ve kimseyle iletişim halinde olmadığını dile getiriyor.
Ses kaydında yer alan konuşmalarda Gündoğdu’nun bazı kişiler ve yazışmalar hakkında kullandığı "Devlet takip ediyor, yakalıyor." sözleri yer aldı.
"DUA ET GİDEYİM, ANCAK ÖYLE KURTULURSUNUZ"
Gündoğdu, bazı kişilerin kendisi hakkında yazışmalar yaptığını ileri sürerken bunların devlet tarafından takip edildiğini öne sürüyor ve oldukça ağır ifadeler kullanıyor.
Gündoğdu’nun, Kerem Ersoy’un MHK hakkında konuşmasına yönelik ifadeleri de kayıtta açık şekilde yer alıyor. Gündoğdu, “MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur.” diyor ve bunun “son uyarısı” olduğunu belirtiyor.
Devamında ise "Vazgeçmezsen dua et gideyim. Onlara da söyle onlar da dua etsin gideyim. Ancak öyle kurtulursunuz." sözlerini sarf ediyor.
Gündoğdu, MHK Başkanlığı'nı bir devlet görevi olarak nitelendirirken kendisinin kaybedecek bir şeyi olmadığını savunuyor. Ardından Ersoy’a "Ama hakemliğinden olacaksın. Her adımını takip ediyorum." diyor.
Bununla birlikte Gündoğdu, Ersoy’un maçlarda kasıtlı hata yapmadığını ve dürüst olduğunu da açıkça belirtiyor.
Ses kaydının önemli ayrıntılarından biri de Gündoğdu’nun, sert ifadelerine rağmen Ersoy’un hakemlik performansına ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunması. Gündoğdu, "Bir maçta hata yapmıyorsun bilerek bilmeyerek." ve "Dürüstsün." ifadelerini kullanıyor.