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Mikrofonu bıraktı, kramponu giydi. Bu kez şarkıyla değil maç görüntüsüyle gündemde

17.07.2026 18:09

NTV - Haber Merkezi

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Son dönemin çıkış yapan şarkıcılarından Lvbel C5 halı saha maçı yaparken görüntülendi.

Mikrofonu bıraktı, kramponu giydi. Bu kez şarkıyla değil maç görüntüsüyle gündemde
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Lvbel C5 bu kez şarkılarıyla değil halı saha maçındaki görüntüleriyle gündemde.
 

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan rapçi, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaparken objektiflere yansıdı.

 

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

RİHANNA'YA BENZETİLMİŞTİ 1
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RİHANNA'YA BENZETİLMİŞTİ

Daha önce Rihanna'ya benzetildiği yorumlara güldüğünü ve kendisiyle barışık olduğunu belirten Lvbel C5, insanların çok iyi şaka yaptığını söylemişti.

KİLOLARININ SEBEBİ HASTALIK 2
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KİLOLARININ SEBEBİ HASTALIK

Lvbel C5, aldığı kiloların yaşam tarzı nedeniyle değil, sağlık sorunu yüzünden olduğunu belirtti. 24 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle alakalı bir sıkıntı. Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu." ifadelerini kullanmıştı.

Mikrofonu bıraktı, kramponu giydi. Bu kez şarkıyla değil maç görüntüsüyle gündemde 3
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''Havhavhav'' şarkısıyla ünlenen rapçi, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmış bir süre sonra serbest kalmıştı.

 