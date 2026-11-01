Milano derbisinde Milan, Inter'in fişini ilk yarıda çekti

Ve dakikalar 43'e geldiğinde maça damgasını vuran Diego Moreira bir kez daha sahneye çıktı. Serbest vuruştan topu sağ direğin içindem Milan ağlarına yollayan Moreira skoru 3-1 yaptı.

İkinci yarı maçta başka gol olmazken, Hakan Çalhanoğlu 72. dakikada eski taraftarlarının protestoları eşliğinde yerini Zielinski'ye bıraktı.

Milan bu sonuçla Inter'e karşı son 8 maçta 6. galibiyetini alırken puanını da 21'e yükseltti. Inter ise 10 maç sonunda 25 puanda kaldı ve Lazio 1 maç eksiğine rağmen averajla liderliğini sürdürdü. Lazio bugün sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.