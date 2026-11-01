Milano derbisinde Milan, Inter'in fişini ilk yarıda çekti
01.11.2026 00:47
İlk 45 dakikasına tam 4 golün sığdığı maçtan Inter 3-1 galip ayrıldı. Inter adına 72 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, oyundan alınırken eski taraftarlarının protestosuna uğradı.
MOREIRA ORTA PULUSIC GOL
Serie A'da Milano derbisi heyecanı Milan'ın evsahipliğinde Giuseppe Meazza Stadı'nda yaşandı. Ve nefes kesen ilk yarısına tam 4 golün sığdığı ve Diego Morreira'nın 2 asist ve 1 gol ile yıldızlaştığı maçta Milan, Inter'i 3-1 mağlup etti.
AÇILIŞ GOLÜNÜ PULUSIC ATTI
Maça fırtına gibi giren Milan aradığı golü çabuk buldu. 4. Dakikada Diego Moreira'nın güzel ortasında Christian Pulisic yakın mesafeden sol alt köşeye yaptığı kafa vuruşuyla golü attı: 1-0.
MİLAN İKİNCİ GOL İÇİN ÇOK BEKLEMEDİ
Dakikalar 10'u gösterdiğinde Milan 2. golünü buldu. Diego Moreira köşe vuruşunda topu direk ceza sahasındaki Adrien Rabiot ile buluşturdu. Fransız 8 numara da şık bir vuruşla topu sağ alt köşeden Inter ağlarına gönderdi: 2-0.
INTER'İ UMUTLANDIRAN GOL BASTONİ'DEN GELDİ
İki golün şokunu atlatan Inter 22. dakikada maça geri döndü. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Akanji'nin kafasından seken topu tamamlayan Bastoni farkı 1'e indirdi: 2-1.
DIEGO MOREIRA MAÇA DAMGASINI VURDU
Ve dakikalar 43'e geldiğinde maça damgasını vuran Diego Moreira bir kez daha sahneye çıktı. Serbest vuruştan topu sağ direğin içindem Milan ağlarına yollayan Moreira skoru 3-1 yaptı.
İkinci yarı maçta başka gol olmazken, Hakan Çalhanoğlu 72. dakikada eski taraftarlarının protestoları eşliğinde yerini Zielinski'ye bıraktı.
Milan bu sonuçla Inter'e karşı son 8 maçta 6. galibiyetini alırken puanını da 21'e yükseltti. Inter ise 10 maç sonunda 25 puanda kaldı ve Lazio 1 maç eksiğine rağmen averajla liderliğini sürdürdü. Lazio bugün sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.