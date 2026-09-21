NTV

Milli ara başlangıç tarihi: Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?

21.09.2026 11:54

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Trendyol Süper Lig ve Avrupa liglerinde heyecan devam ederken, futbolseverler liglerin ne zaman ara vereceğini ve A Milli Futbol Takımı'nın sahaya çıkacağı tarihleri merak ediyor.

Milli ara başlangıç tarihi: Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?
Anadolu Ajansı

Milli aranın ne zaman başlayıp biteceği, tüm futbolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde gruptaki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?v

MİLLİ ARA NE ZAMAN? 1
Anadolu Ajansı

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

 

Buna göre; Milli ara 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Ekim'de sona erecek.

MİLLİ ARA TAKVİMİ 2
Anadolu Ajansı

MİLLİ ARA TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın gruptaki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül-ekim döneminde oynayacağı maçların stadyumları belli oldu.

 

Milliler, ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda; ikinci maçını 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde İtalya ile oynayacak.

 

Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak.

 

Tüm maçlar TSİ 21.45'te başlayacak.