Milli ara başlangıç tarihi: Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?
21.09.2026 11:54
Trendyol Süper Lig ve Avrupa liglerinde heyecan devam ederken, futbolseverler liglerin ne zaman ara vereceğini ve A Milli Futbol Takımı'nın sahaya çıkacağı tarihleri merak ediyor.
Milli aranın ne zaman başlayıp biteceği, tüm futbolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde gruptaki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?v
MİLLİ ARA NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Buna göre; Milli ara 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Ekim'de sona erecek.
MİLLİ ARA TAKVİMİ
A Milli Futbol Takımı'nın gruptaki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül-ekim döneminde oynayacağı maçların stadyumları belli oldu.
Milliler, ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda; ikinci maçını 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde İtalya ile oynayacak.
Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak.
Tüm maçlar TSİ 21.45'te başlayacak.