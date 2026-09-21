Milli ara başlangıç tarihi: Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?

Milli aranın ne zaman başlayıp biteceği, tüm futbolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde gruptaki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek?v