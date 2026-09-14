Milli ara ne zaman başlıyor? 2026-2027 milli maç arası takvimi
14.09.2026 16:19
Son Güncelleme: 14.09.2026 16:21
Trendyol Süper Lig ve Avrupa kupalarında heyecan tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin ve kulüp taraftarlarının gözü UEFA ile TFF'nin takviminde yer alan milli maç aralarına çevrildi.
2026-2027 milli ara takvimi tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek olan Milli Takım, ilk Belçika daha sonra İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli ara ne zaman başlıyor?
MİLLİ ARA NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Buna göre; Milli ara 28 Eylül itibarıyla başlayacak.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 2 Ekim'de Belçika ile Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarların, Belçika Futbol Federasyonu üzerinden biletlerini satın almaları gerekecek.
5 Ekim'de İtalya ile Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı da İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılacak.
TFF, her iki maç için de resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı yapılan sayfalara yönlendirme yapan linkleri paylaştı.