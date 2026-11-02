Milli ara takvimi. Milli maçlar ne zaman oynanacak? Türkiye, Belçika ve Fransa karşısında
02.11.2026 14:00
Süper Lig ve Avrupa maçlarında heyecan tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin gözü milli maçların takvimine çevrildi. Milli takım önce Belçika sonra Fransa ile karşılaşacak.
Milli aranın ne zaman başlayacağı, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında Belçika ile kozlarını paylaşacak. Gruplardaki son maç ise Fransa ile oynanacak.
MİLLİ ARA NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da Belçika ile evinde, 15 Kasım'da da Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Buna göre; Milli ara 9 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 16 Kasım'da sona erecek.
MİLLİ TAKIMIN ŞANSI KALDI MI?
Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele ettiği turnuvada bu sezon A Ligi'nde yer alıyor.
A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika'nın bulunduğu 1. Grup'ta yaptığı 4 maçın ardından puansız son sırada bulunuyor.
A Ligi'ndeki 4 grupta 4. maçların ardından henüz puanla tanışamayan Türkiye ile birlikte Sırbistan ve Çekya bulunuyor. Galler ise 3 puanla grubunda son sırada.
A Milli Futbol Takımı, kasım ayında oynayacağı gruptaki son 2 maçında evinde Belçika ve deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar, bu 2 maçtan puan ya da puanlar toplayarak en kötü 2 dördüncü takımdan biri olmaktan kurtulursa A Ligi'nde kalmak için play-off mücadelesi verecek.
Uluslar Ligi'ndeki bir önceki formatta gruplarını son sırada bitiren takımlar, B Ligi'ne düşüyordu ancak bu sezon uygulanan formata göre 4. sıradaki 4 takımdan 2'sinin yoluna A Ligi'nde devam etme şansı doğdu.
UEFA ULUSLAR A LİGİ MAÇ TAKVİMİ
12 Kasım 2026 / 20.00
Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 / 22.45
Fransa - Türkiye