Milli atlet Koray Uygun, dünya 7’ncisi oldu

Böylece U20 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 110 metre engel finalinde yarışma başarısı gösteren milli sporcu, Türkiye ve Aydın’ı dünya sahnesinde temsil etti.

Final yarışında ay-yıldızlı formayla piste çıkan Koray Uygun, 13.20’lik derecesiyle U20 Türkiye rekorunu kırdı. Bu derecesiyle finali 7’nci sırada tamamlayan Uygun, dünya 7’ncisi olarak önemli bir başarıya imza attı.