Milli futbolcu Merih Demiral'dan anlamlı hareket. Açtığı kafede şehit aileleri ve gazilere her şey ücretsiz

Sosyal konulara duyarlılıklarının kaynağını aileden aldıkları eğitim ve inançlı olmaya bağlayan Fatih Demiral, "Hepimiz duygusalız, hepimizin vicdanı var. Bizim de annemizden ve babamızdan gördüğümüz eğitimimiz var. Yardım edilecek bir durum gördüğümüz zaman duyarsız kalmak içimizden gelmiyor, içimize sinmiyor. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Kafemizde de şehit aileleri için günün her saati, sene boyunca her gün ücretsiz hizmet veriyoruz. Sebebi de anne ve babamızdan gördüğümüz eğitim. Nerede olsa, bize kim ulaşırsa ulaşsın, kim olduğuna bakmaksızın elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla tabii ki. İnanan insanlarız. Tüm şehit ailelerini kafemize bekliyoruz. Bu vatan için şehit olan insanların ailelerini ağırlamak ve bir nebze de olsa gönüllerini hoş tutmak açısından bu hizmeti vermek istedik. Elimizden geldiği kadarıyla hem şehitlerimizin hem gazilerimizin yanlarında da olmaya çalışıyoruz. Bizim için çok önemliler. Bu vatan için çocukları öldü, kocaları öldü, sevdikleri öldü. Sakat kalan gazilerimiz var. Bunu bu vatan için yaptılar. Bizim de vatan sevgimiz aşikar. O yüzden bu hizmeti vermek istedik, devam da ettiriyoruz. Buraya gelmeleri, bizimle beraber olmaları bizi çok sevindiriyor. Onlara hizmet etmemiz, onları ağırlamamız bizi mutlu eder, onore eder. 19 Mayıs için de aynı şekilde. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.