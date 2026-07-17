Milli futbolcu transferi duyurdu, Salah ateşi yandı. Adım adım Süper Lig'e
17.07.2026 16:46
Yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın menajerinin Türkiye'ye gelmesinin ardından transferdeki son durum ortaya çıktı.
Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ın menajeri Süper Lig devi için Türkiye'ye geldi.
Beşiktaş ve Salah cephesinin maaş teklifleri ortaya çıktı.
A Spor'un haberine göre; Salah adım adım Beşiktaş'a gidiyor.
Siyah-beyazlıların Mısırlı yıldızla gerçekleştirdiği ilk görüşme olumlu geçti.
Salah cephesinin yıllık 15 milyon euro talep ettiği iddia edilmişti.
Beşiktaş'ın ise Salah'a 12 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı.
MİLLİ FUTBOLCU DUYURDU
Rüştü Reçber'den Salah'la ilgili çarpıcı bir iddia geldi.
NOW Spor'da konuşan Reçber, Serdal Adalı'nın Mısırlı yıldızla anlaştığını öne sürdü.
Reçber, "Başkan, Salah'ı bitirmiş. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ben, başkanın ifadesini gördüm, beden dili… Serdal ağabeyi tanıyorum ben." ifadelerini kullandı.
Aziz Yıldırım adaylık döneminde Salah hakkında şöyle konuşmuştu:
“Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara futbol komitemiz karar verecek.”
PERFORMANSI
Salah kariyerinde çıktığı 694 maçta 334 gol atmış ve 271 asist katkısı vermişti.
Salah kariyerinde Liverpool'un yanı sıra Roma ve Chelsea gibi takımlarda da forma giymişti.