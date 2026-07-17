Milli futbolcu transferi duyurdu, Salah ateşi yandı. Adım adım Süper Lig'e

Aziz Yıldırım adaylık döneminde Salah hakkında şöyle konuşmuştu:



“Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara futbol komitemiz karar verecek.”