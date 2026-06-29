Milli futbolcular ABD'den geldi, plaj voleyboluyla stres attı
29.06.2026 15:51
Son Güncelleme: 29.06.2026 16:03
A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda boy gösteren futbolcular, turnuva sonrası tatile çıktı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ın ikinci hafta maçının ardından turnuvaya vedası kesinleşmişti.
Üçüncü ve son haftada ev sahiplerinden ABD'yi yenerek organizasyona veda eden millilerde futbolcular, Türkiye'ye döndü.
UĞURCAN VE ABDÜLKERİM, SOLUĞU BODRUM'DA ALDI
Kulüpleri tarafından izinli olan futbolcular, geride kalan sezonun stresini tatilde attı.
A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda yer alan Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası'nın ardından Bodrum tatiline çıktı.
Aynı zamanda Galatasaray'da forma giyen iki futbolcu, plaj voleybolu oynayarak zaman geçirdi.
İki ismin plaj voleybolundaki görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu.