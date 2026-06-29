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Milli futbolcular ABD'den geldi, plaj voleyboluyla stres attı

29.06.2026 15:51

Son Güncelleme: 29.06.2026 16:03

NTV - Haber Merkezi

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A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda boy gösteren futbolcular, turnuva sonrası tatile çıktı.

Milli futbolcular ABD'den geldi, plaj voleyboluyla stres attı
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ın ikinci hafta maçının ardından turnuvaya vedası kesinleşmişti.

 

Üçüncü ve son haftada ev sahiplerinden ABD'yi yenerek organizasyona veda eden millilerde futbolcular, Türkiye'ye döndü.

UĞURCAN VE ABDÜLKERİM, SOLUĞU BODRUM'DA ALDI 1
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UĞURCAN VE ABDÜLKERİM, SOLUĞU BODRUM'DA ALDI

Kulüpleri tarafından izinli olan futbolcular, geride kalan sezonun stresini tatilde attı.

 

A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda yer alan Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası'nın ardından Bodrum tatiline çıktı.

Milli futbolcular ABD'den geldi, plaj voleyboluyla stres attı 2
Sosyal Medya

Aynı zamanda Galatasaray'da forma giyen iki futbolcu, plaj voleybolu oynayarak zaman geçirdi.

Milli futbolcular ABD'den geldi, plaj voleyboluyla stres attı 3
Sosyal Medya

İki ismin plaj voleybolundaki görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu.