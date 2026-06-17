Milli futbolcular, galibiyete odaklandı. "İlk maç final değildi, yazılanlara üzüldük"
17.06.2026 02:26
Son Güncelleme: 17.06.2026 02:34
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin, Paraguay karşısında kazanarak Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Milli oyuncular, "İlk maç final maçı değildi, önümüzde 2 maç daha var." derken yazılanlara üzüldüklerini belirttiler.
"YAZILANLARA ÜZÜLDÜK AMA BUNLAR BİZİ GÜÇLENDİRECEK"
A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçının hazırlıklarını ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Mesa şehrinde sürdürüyor. Milli futbolcu Samet Akaydin da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mutsuz olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Akaydin, "İlk maç böyle bir skor beklemiyorduk. Tek maç oynadık, önümüzde iki maç var. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor, bunun farkındayız. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip maçı kazanarak telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Mili futbolcu, takım içindeki ortamla ilgili yazılanlara üzüldüklerini de belirterek, "Bazı şeyler yazılıyor. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Gerçekten üzülüyoruz böyle şeylerin yazılmasına. Kendimizi biliyoruz, ortam belli. Böyle şeyler söz konusu bile değil. Bu takım Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana beraber oynayan bir takım. Değişen bir takım değil, birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım. Yazılanlara gerçekten üzüldük ama bunlar bizi daha da güçlendirecek. Paraguay maçında bunu en iyi şekilde göstereceğiz." şeklinde konuştu.
32 yaşındaki futbolcu, eleştirilere alışık ve tecrübeli olduklarını aktararak, "Beni fazla etkilemiyor. Daha çok güçlendiriyor. Eleştiri olacak, olmazsa futbolun bir anlamı olmuyor. Ülke olarak çok çabuk sinirlenip yumuşayan bir yapımız var. Bunlar bizi düşürmüyor. Daha fazla güçlendiriyor." dedi.
Avustralya karşısında çalıştıkları yerlerden gol yemelerinin kendilerini üzdüğünü de vurgulayan ay-yıldızlı oyuncu, şunları söyledi:
"Analiz ettiğimiz şey de buydu. Rakip kontrataklarla çıkan bir takımdı. Bunun üzerinde çok durmamıza rağmen buradan gol yememiz bizi, hocayı üzdü. Şimdi daha çok dikkatli olmamız lazım. Artık ikinci maçın telafisi yok. İnşallah en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu sefer çalıştıklarımıza daha çok dikkat edeceğiz. İnşallah güzel bir sonuç alırız."
Samet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kendilerine her konuda sahip çıktığına dikkat çekerek, "Her zaman arkamızda duruyor. Biz onu çok seviyoruz, o da bizi seviyor. Ağabey - kardeş ilişkimiz var. " açıklamasını yaptı.
Akaydin, "Önümüzde çok kritik bir maç var. Bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Bu takım, bu zamana kadar büyük şeyler yaptı. Bunu bu grup başardı, yine yapacak. Ülkeme sesleniyorum; bu maç özelinde bize destek olsunlar. Onların desteğine ihtiyacımız var. Birbirimize güvenimiz tam. İnşallah Paraguay maçını alacağız" ifadelerini kullandı.
Samet Akaydin, su molalarından hoşlanmadıklarını ve oyunun temposunu düşürdüğünü de dile getirdi.
"BİR İNSANIN SAÇINA, BIYIĞINA LAF ETMEK ÇOK BAŞKA BİR BOYUT"
Samet Akaydin, eleştirilerin kişiselleştiği zaman farklı bir boyuta geçtiğini ve eleştiri olmaktan çıktığını söyleyerek, “Duyguları çok uçlarda yaşıyoruz ülke olarak. Bir maçın sonucuna göre fikirlerimiz hemen dönüşüyor. Biz eleştirilere her zaman açığız ama bazen eleştirileri karıştırıyoruz. Maçın analizini yapabiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut; bunlar artık eleştiriden çıkıyor. Bizim tek kızdığımız konu bu. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok; maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık, çok mutsuz olduk. Ama böyle değişik şeyler var; kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Kaptanımızın da morali çok düşüyor. O, bu takım için neler yapıyor... Hakan biraz duygusal bir insan, böyle şeylere takılıyor. Takılması da çok normal çünkü çok saçma şeyler yazılıyor. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Dışarıda basın olduğu zaman, yanlış bir şey yaparız korkusuyla antrenmanlarda sadece duruyoruz.” diye konuştu.
"HATAYI TELAFİ ETME ŞANSIMIZ VAR"
Arizona'da milli takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan iki oyuncudan Uğurcan Çakır, Avustralya ile oynanan ilk maçın istedikleri gibi geçmediğini vurguladı.
Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarının altını çizen Uğurcan Çakır, "Bazen çok motive olunca olmuyor. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük. Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var. Bir final maçı değildi. Hepimiz ülkemizi mutlu etmek istedik ama istediğimiz gibi gitmedi." ifadelerini kullandı.
Paraguay karşısında işlerini en iyi şekilde yapıp 3 puana uzanmak istediklerini yineleyen Uğurcan Çakır, Avustralya maçını unuttuklarını dile getirerek "Dün geride kaldı, önümüze bakacağız. En iyi performansımızla o sahada olacağız, bunu başaracağımıza ben inanıyorum." diye konuştu.
Avustralya karşısında kendi performansının da standardının altında olduğunu belirten Uğurcan, "Bazen böyle oluyor. Gol yemeyip arkadaşlarıma yardımcı olmak isterdim." ifadelerini kullandı.
"KAYBETMEMİZİ BEKLEYENLER VAR"
Paraguay karşısında galip gelmeleri durumunda kendilerini eleştiren insanların bu kez "final oynayacağız" diyeceğini söyleyen Uğurcan Çakır, "Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Türkiye geldi, Amerika'da Dünya Kupası maçı oynuyor. Kaybetmemizi bekleyenler var. Hepsinin eleştirileri başımızın tacı. İlk maç final maçı değildi, önümüzde 2 maç daha var. Biz bitti demeden bitmez." diyerek sözlerini tamamladı.