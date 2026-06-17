Milli futbolcular, galibiyete odaklandı. "İlk maç final değildi, yazılanlara üzüldük"

32 yaşındaki futbolcu, eleştirilere alışık ve tecrübeli olduklarını aktararak, "Beni fazla etkilemiyor. Daha çok güçlendiriyor. Eleştiri olacak, olmazsa futbolun bir anlamı olmuyor. Ülke olarak çok çabuk sinirlenip yumuşayan bir yapımız var. Bunlar bizi düşürmüyor. Daha fazla güçlendiriyor." dedi.

Avustralya karşısında çalıştıkları yerlerden gol yemelerinin kendilerini üzdüğünü de vurgulayan ay-yıldızlı oyuncu, şunları söyledi:



"Analiz ettiğimiz şey de buydu. Rakip kontrataklarla çıkan bir takımdı. Bunun üzerinde çok durmamıza rağmen buradan gol yememiz bizi, hocayı üzdü. Şimdi daha çok dikkatli olmamız lazım. Artık ikinci maçın telafisi yok. İnşallah en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu sefer çalıştıklarımıza daha çok dikkat edeceğiz. İnşallah güzel bir sonuç alırız."



Samet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kendilerine her konuda sahip çıktığına dikkat çekerek, "Her zaman arkamızda duruyor. Biz onu çok seviyoruz, o da bizi seviyor. Ağabey - kardeş ilişkimiz var. " açıklamasını yaptı.