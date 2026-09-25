Milli heyecan had safhada. Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
25.09.2026 11:14
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile kozlarını paylaşacak. Türkiye-Fransa maçının saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Tüm ayrıntılar haberde...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.
Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, Roma'da karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.
Türkiye grubun ikinci maçında ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Can Uzun, Arda Güler, Deniz Gül.
Fransa: Maignan, Kounde, Lacroix, Upamecano, Diouf, Cherki, Kone, Rabiot, Olise, Mbappe, Dembele.
ORKUN FORMA GİYEMEYECEK
Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giyemeyecek.
Orkun, milli takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.
Ayrıca İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz, Adil Demirbağ, Samet Akaydin de kadroda yer almadı.
FRANSA, SON DÜNYA KUPASI'NIN DÖRDÜNCÜSÜ
Fransa, A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Fransızlar yarı finalde İspanya'ya, üçüncülük maçında da İngiltere'ye mağlup olarak Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamladı.
Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransa'da takımın başına Zinedine Zidane getirildi.
Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
FRANSA'NIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)
Defans: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih)
Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)
Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennais), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih)
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Fransa maçı ATV'den naklen yayınlanacak.