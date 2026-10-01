Milli maç (Belçika-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım ilk puan için sahada
01.10.2026 11:11
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü ve son maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda zorlu Belçika ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Gruplarda oynadığı ilk 2 maçta Fransa ve Almanya'ya mağlup olan Milli Takım, Belçika karşısında kazanarak ilk puanını almak istiyor. Peki, Belçika-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM İLK PUAN İÇİN SAHADA
A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulurken, Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay-yıldızlı ekibin ise henüz puanı yok.
Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.
Milliler, gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile mücadele edecek.
ORKUN KADRODAN ÇIKARILDI
Ay-yıldızlı ekipte, Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı.
İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.
UĞURCAN KALEYE DÖNÜYOR
Milli takımda cezası sona eren Uğurcan Çakır, Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek.
Fransa ile oynanan grubun ilk maçında kırmızı kart gören Uğurcan, İtalya maçında forma giyememişti.
MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 29 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)