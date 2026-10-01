Milli maç (Belçika-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım ilk puan için sahada

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda zorlu Belçika ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Gruplarda oynadığı ilk 2 maçta Fransa ve Almanya'ya mağlup olan Milli Takım, Belçika karşısında kazanarak ilk puanını almak istiyor. Peki, Belçika-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?