Milli maç (İtalya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takım galibiyet arıyor

UEFA Uluslar A Ligi 4. maçında Türkiye A Milli Takım deplasmanda İtalya ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Uluslar A Ligi'nde henüz galibiyet elde edemeyen milli takım, ilk galibiyetini bu akşam deplasmanda almak ve Türk taraftarlara coşku yaşatmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, İtalya-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?