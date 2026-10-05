Milli maç (İtalya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takım galibiyet arıyor
05.10.2026 12:43
Türkiye milli takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya kritik bir mücadeleye çıkacak. Milli takım, Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetini İtalya karşısında almak istiyor.
UEFA Uluslar A Ligi 4. maçında Türkiye A Milli Takım deplasmanda İtalya ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Uluslar A Ligi'nde henüz galibiyet elde edemeyen milli takım, ilk galibiyetini bu akşam deplasmanda almak ve Türk taraftarlara coşku yaşatmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, İtalya-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.
İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Tonali, Fagioli, S.Esposito, Kean, F. Esposito.
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Ozan, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Kerem, Yunus, Oğuz, Deniz.
İTALYA İLE 18. KARŞILAŞMA
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında bu akşam karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak.
İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi.
Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 12 yenilgi yaşadı. Kalesinde 33 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.
Ay-yıldızlı ekip geçtiğimiz hafta İtalya ile Bursa'da oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçını 4-1 kaybetti.
MİLLİ TAKIM PUANLA TANIŞMAK İSTİYOR
A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybeden ve puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, mağlubiyet serisine son vermek için İtalya deplasmanına çıkacak.
Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.
Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.
ARDA VE BARIŞ ALPER MÜCADELEDE YOK
Ay-yıldızlı ekibin önemli isimleri Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, kart cezaları nedeniyle İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.
Arda ve Barış, Belçika maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.
MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 29 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş), Emirhan İlkhan (Torino)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe).