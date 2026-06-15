Milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye-Paraguay Dünya Kupası D Grubu 2. maç tarihi

Kuzey Amerika kıtasında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dev turnuvadaki ilk grup mücadelesinde Avustralya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, gözünü gruptaki en kritik virajlardan birine çevirdi. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan Türkiye-Paraguay milli maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Milli maç ne zaman oynanacak? İşte Türkiye-Paraguay Dünya Kupası D Grubu 2. maç tarihi.