Milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye-Paraguay Dünya Kupası D Grubu 2. maç tarihi
15.06.2026 13:28
Kuzey Amerika kıtasında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dev turnuvadaki ilk grup mücadelesinde Avustralya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, gözünü gruptaki en kritik virajlardan birine çevirdi. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan Türkiye-Paraguay milli maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Milli maç ne zaman oynanacak? İşte Türkiye-Paraguay Dünya Kupası D Grubu 2. maç tarihi.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız Paraguay ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Milli takımın gruptaki kaderini önemli ölçüde belirleyecek olan mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Peki, Milli maç ne zaman oynanacak?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat sabah 06.00’da başlayacak.
D GRUBU PUAN DURUMU
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı. Milli takım oynanan ilk maçta Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu. Diğer karşılaşmada ise ev sahibi ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.
İlk maçların ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde:
ABD - 3 Puan
Avustralya - 3 Puan
Türkiye - 0 Puan
Paraguay - 0 Puan