Milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye-Paraguay Dünya Kupası maçı için geri sayım

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Paraguay ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Oynanan ilk maçı kaybeden Milli Takım, Paraguay karşısında mutlak 3 puan için sahada olacak. Kritik maç öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak?