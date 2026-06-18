Milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye-Paraguay Dünya Kupası maçı için geri sayım
18.06.2026 12:37
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Grupta oynanan ilk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Milli Takım, Paraguay karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Paraguay ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Oynanan ilk maçı kaybeden Milli Takım, Paraguay karşısında mutlak 3 puan için sahada olacak. Kritik maç öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Milli maç ne zaman, saat kaçta oynanacak?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MAÇI EL SALVADORLU HAKEM YÖNETECEK
San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.
Grubun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşılaşacak. Mücadele, yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak.
İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, ABD de Paraguay'ı 4-1 yendi.
MİLLİ TAKIMDA EKSİK YOK
Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.