Milli maç ne zaman? Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı tarihi belli oldu

24.05.2026 15:51

Tuğba Öztürk

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları öncesinde Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynayacak. Play-off finalinde Kosova'yı mağlup eden Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. Milli maç ne zaman oynanacak?

Türkiye - Kuzey Makedonya maçı, futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. A Milli Futbol Takımı’nın hazırlık programı kapsamında oynayacağı mücadeleyle ilgili tarih, saat ve yayın bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmî takviminde yer aldı. Peki, Milli maç ne zaman?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçları kapsamında 1 Haziran 2026 Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

 

Mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma Atv'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇ TARİHLERİ

İLK MAÇ

 

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

 

Maç: Türkiye–Avustralya

 

Saat: TSİ 07.00

 

Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

 

İKİNCİ MAÇ

 

Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma

 

Maç: Türkiye–Paraguay

 

Saat: TSİ 07.00

 

Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)

 

ÜÇÜNCÜ MAÇ

 

Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe

 

Maç: Türkiye–ABD

 

Saat: TSİ 05.00

 

Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)