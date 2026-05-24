Milli maç ne zaman? Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı tarihi belli oldu
24.05.2026 15:51
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları öncesinde Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynayacak. Play-off finalinde Kosova'yı mağlup eden Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. Milli maç ne zaman oynanacak?
Türkiye - Kuzey Makedonya maçı, futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. A Milli Futbol Takımı’nın hazırlık programı kapsamında oynayacağı mücadeleyle ilgili tarih, saat ve yayın bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmî takviminde yer aldı. Peki, Milli maç ne zaman?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçları kapsamında 1 Haziran 2026 Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
Mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇ TARİHLERİ
İLK MAÇ
Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar
Maç: Türkiye–Avustralya
Saat: TSİ 07.00
Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)
İKİNCİ MAÇ
Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma
Maç: Türkiye–Paraguay
Saat: TSİ 07.00
Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)
ÜÇÜNCÜ MAÇ
Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe
Maç: Türkiye–ABD
Saat: TSİ 05.00
Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)