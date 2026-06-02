Milli maç ne zaman? Venezuela-Türkiye hazırlık maçı tarihi belli oldu

02.06.2026 11:48

Aydın Kayar

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları öncesinde Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Dünya Kupası grup maçları öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden Milli Takım, 2026 Dünya Kupası öncesinde son maçına Venezuela karşısında çıkcak. Peki, Milli maç ne zaman oynanacak?

Venezuela - Türkiye maçı, futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık programı kapsamında oynayacağı ikinci mücadeleyle ilgili tarih, saat ve yayın bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî takviminde yer aldı.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçları kapsamında 7 Haziran 2026 Pazar günü Venezuela ile karşılaşacak.

 

Mücadele saat 01.00’da başlayacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI KADROSU

Yapılan açıklama sonrası kırmızı-beyazlıların Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 isim şöyle:

 

Kaleciler:

 

Altay Bayındır

 

Mert Günok

 

Uğurcan Çakır

 

Savunmacılar:

 

Abdülkerim Bardakcı

 

Çağlar Söyüncü

 

Eren Elmalı

 

Ferdi Kadıoğlu

 

Merih Demiral

 

Mert Müldür

 

Ozan Kabak

 

Samet Akaydin

 

Zeki Çelik

 

Orta Sahalar:

 

Hakan Çalhanoğlu

 

İsmail Yüksek

 

Kaan Ayhan

 

Orkun Kökçü

 

Salih Özcan

 

Forvetler:

 

Arda Güler

 

Barış Alper Yılmaz

 

Can Uzun

 

Deniz Gül

 

İrfan Can Kahveci

 

Kenan Yıldız

 

Kerem Aktürkoğlu

 

Oğuz Aydın

 

Yunus Akgün

 

KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER

 

Muhammed Şengezer

 

Ersin Destanoğlu

 

Atakan Karazor

 

Ahmetcan Kaplan

 

Mustafa Eskihellaç

 

Yusuf Sarı

 

Yusuf Akçiçek

 

Aral Şimsir

 

Demir Ege Tıknaz