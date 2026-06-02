Milli maç ne zaman? Venezuela-Türkiye hazırlık maçı tarihi belli oldu
02.06.2026 11:48
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları öncesinde Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Dünya Kupası grup maçları öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden Milli Takım, 2026 Dünya Kupası öncesinde son maçına Venezuela karşısında çıkcak. Peki, Milli maç ne zaman oynanacak?
Venezuela - Türkiye maçı, futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. A Milli Futbol Takımı’nın hazırlık programı kapsamında oynayacağı ikinci mücadeleyle ilgili tarih, saat ve yayın bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmî takviminde yer aldı. Peki, Milli maç ne zaman?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçları kapsamında 7 Haziran 2026 Pazar günü Venezuela ile karşılaşacak.
Mücadele saat 01.00’da başlayacak.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI KADROSU
Yapılan açıklama sonrası kırmızı-beyazlıların Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 isim şöyle:
Kaleciler:
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Savunmacılar:
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Orta Sahalar:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvetler:
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER
Muhammed Şengezer
Ersin Destanoğlu
Atakan Karazor
Ahmetcan Kaplan
Mustafa Eskihellaç
Yusuf Sarı
Yusuf Akçiçek
Aral Şimsir
Demir Ege Tıknaz