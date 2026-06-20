Milli maç sonrası dikkat çeken açıklama. "Biri size öldü derse şüphe duyun"
20.06.2026 09:41
Son Güncelleme: 20.06.2026 09:48
Türkiye-Paraguay maçının ardından Güney Amerika takımının cephesinden açıklama geldi.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti.
Maç öncesi favori gösterilmeyen Paraguay cephesinden müsabaka sonucunda açıklama geldi.
Paraguay Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, "Eğer biri size ‘Paraguay öldü’ derse şüphe duyun. Hemen inanmayın." ifadelerini kullandı.
Alfaro sözlerini şöyle sürdürdü:
“Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık ve oyuncular bana antrenörlük kariyerimin en güzel gecelerinden birini yaşattılar.”
"En kötü yenilgi, kendine olan inancını kaybetmektir. Oyuncularım, bugün hazırdılar ve bir finale çıkacaklarını biliyordum."