Milli maç (Türkiye-Belçika) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli takımın muhtemel 11'i
12.11.2026 15:11
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında taraftarı önünde güçlü Belçika ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar A Ligi 1. grup beşinci maçında Türkiye A Milli Takımı, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika ile kozlarını paylaşacak. Vincenzo Montella'nın ayrılmasının ardından teknik adamlık görevini üstlenen Sergen Yalçın, milli takımla çıkacağı ilk sınavda başarılı olmak ve Uluslar Ligi'ndeki ilk 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında bu akşam İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'İ
Türkiye: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.
Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere.
BELÇİKA İLE 13. SINAV
Türkiye ile Belçika, bu akşam yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8'i resmi, 4'ü özel toplam 12 maçta Türkiye'nin 3 galibiyetine, Belçika 4 galibiyetle karşılık verdi. 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. 8'i Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 21 golle yanıt verdi.
EN FARKLI YENİLGİ SON MAÇTA
A Milli Futbol Takımı, rakibi karşısındaki en farklı yenilgisini UEFA Uluslar Ligi'nde ekim ayında oynadığı maçta aldı.
Deplasmanda oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasındaki rekabette en farklı skor olarak kayıtlara geçti.
GÖZLER SERGEN YALÇIN'DA OLACAK
Ay-yıldızlı ekip, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Belçika karşısına çıkacak.
Milli takım, A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçını kaybetti ve puanla tanışamadı. Milliler, mağlubiyet serisine son vermek için Belçika'yı konuk edecek.
Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da İtalya'ya 3-1 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden Belçika ise deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 ve deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Milliler, grup mücadelesini 15 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak.
TEK EKSİK ABDÜLKERİM BARDAKÇI
Ay-yıldızlı ekipte kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyebilecek.
İtalya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise Belçika karşısında sahada olamayacak.
BELÇİKA'DA LUKAKU YOK
Belçika Futbol Federasyonu, kalçasında hafif bir sorun yaşayan Romelu Lukaku'nun UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam oynanacak Türkiye-Belçika maçında forma giyemeyeceğini bildirdi.
Belçika Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Romelu Lukaku, Türkiye-Belçika maçında forma giyemeyecek. Hafif bir kalça sorunu bulunan oyuncu, en uygun koşullarda tedavi görebilmesi için tedbir amacıyla Belçika'da kalacak. Sağlık ekibi, onun pazar günkü maça hazır olması için elinden gelen her şeyi yapıyor." ifadeleri kullanıldı.