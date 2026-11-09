Milli maçlar ne zaman oynanacak? UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Belçika ve Fransa karşısında
09.11.2026 14:52
Süper Lig'e verilen milli arayla birlikte futbolseverlerin gözü A Milli Futbol Takımımızın sahaya çıkacağı Belçika ve Fransa maçlarına çevrildi. Kritik mücadelelerin oynanacağı maç takvimi belli oldu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta gruptan çıkma mücadelesi veren A Milli Takım, kasım ayı maç takviminde Avrupa futbolunun en zorlu iki temsilcisi Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maçlar ne zaman oynanacak?
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 5. maçında 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Belçika ile deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybeden Milli Takım, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.
Belçika maçının ardından ise 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45 Türkiye ile Fransa karşı karşıya gelecek.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mustafa Eskihellaç, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Barış Alper, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün.
MİLLİ TAKIMIN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI
Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele ettiği turnuvada bu sezon A Ligi'nde yer alıyor.
A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika'nın bulunduğu 1. Grup'ta yaptığı 4 maçın ardından puansız son sırada bulunuyor. A Ligi'ndeki 4 grupta 4. maçların ardından henüz puanla tanışamayan Türkiye ile birlikte Sırbistan ve Çekya bulunuyor. Galler ise 3 puanla grubunda son sırada.
A Milli Futbol Takımı, kasım ayında oynayacağı gruptaki son 2 maçında evinde Belçika ve deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu 2 maçtan puan ya da puanlar toplayarak en kötü 2 dördüncü takımdan biri olmaktan kurtulursa A Ligi'nde kalmak için play-off mücadelesi verecek.