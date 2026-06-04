Milli Takım ABD'de ilk antrenmanını yaptı
04.06.2026 03:52
Son Güncelleme: 04.06.2026 04:05
Dünya Kupası için dün ABD'ye ulaşan A Milli Takım, turnuva hazırlıklarına Miami'de başladı.
Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, mesaiye Miami'deki Florida Blue Training Center'da başladı.
Dünya Kupası için dün ABD'ye ulaşan A Milli Takım, turnuva hazırlıklarına Miami'de başladı.
Milli Takım'ın teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanı ısınma ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken, daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise salonda bireysel olarak çalıştı.
Turnuva hazırlıklarını sürdüren milliler son hazırlık maçını, 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.
Bu karşılaşma ile Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım, 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.