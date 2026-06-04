Milli Takım ABD'de ilk antrenmanını yaptı

Tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Kerem Aktürkoğlu idmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalışırken, daha sonra bireysel olarak çalışmasını sürdürdü. Kenan Yıldız ise salonda bireysel olarak çalıştı.