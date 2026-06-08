Milli Takım Dünya Kupası için Arizona'da
08.06.2026 06:05
Özel maçta Venezuela'yı yenen A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıklarını tamamladığı Miami'den ana kamp için Arizona'ya geçti.
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine gitti.
Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekibi taşıyan özel uçak, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix Uluslararası Havalimanı'na indi.
Milli futbolcular ve teknik ekip, otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacakları otele geçti.
Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı.
A Milli Takım, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.