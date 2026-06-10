Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları takvimi
10.06.2026 09:17
Dünya genelinde Türk milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği Dünya Kupası maçları için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası maçları bu hafta oynanacak. A Milli Futbol Takımımızın da yer alacağı turnuva öncesinde, "Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?", "Türkiye'nin grup maçları hangi gün, saat kaçta?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?
Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla ve 3 ülkenin ortaklığında düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu. Peki, Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?
2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kuzey Amerika kıtasının ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika topraklarında ortaklaşa düzenlenecek.
Toplamda 104 heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak turnuvanın perdeleri, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Meksika'daki tarihi Mexico City Stadyumu'nda (Estadio Azteca) oynanacak Meksika - Güney Afrika mücadelesiyle resmen açılacak.
MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI
İLK MAÇ
Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar
Maç: Avustralya-Türkiye
Saat: 07.00
Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)
İKİNCİ MAÇ
Tarih: 20 Haziran 2026 Cumartesi
Maç: Türkiye–Paraguay
Saat: 06.00
Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)
ÜÇÜNCÜ MAÇ
Tarih: 26 Haziran 2026 Cuma
Maç: Türkiye–ABD
Saat: 05.00
Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)