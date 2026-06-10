Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları takvimi

10.06.2026 09:17

Aydın Kayar

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Dünya genelinde Türk milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği Dünya Kupası maçları için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası maçları bu hafta oynanacak. A Milli Futbol Takımımızın da yer alacağı turnuva öncesinde, "Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?", "Türkiye'nin grup maçları hangi gün, saat kaçta?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları takvimi
Anadolu Ajansı

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla ve 3 ülkenin ortaklığında düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu. Peki, Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 

2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 1
Anadolu Ajansı

2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuzey Amerika kıtasının ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika topraklarında ortaklaşa düzenlenecek. 

Toplamda 104 heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak turnuvanın perdeleri, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Meksika'daki tarihi Mexico City Stadyumu'nda (Estadio Azteca) oynanacak Meksika - Güney Afrika mücadelesiyle resmen açılacak.

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI 2
Anadolu Ajansı

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

İLK MAÇ

 

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

 

Maç: Avustralya-Türkiye

 

Saat: 07.00

 

Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

 

İKİNCİ MAÇ

 

Tarih: 20 Haziran 2026 Cumartesi

 

Maç: Türkiye–Paraguay

 

Saat: 06.00

 

Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)

 

ÜÇÜNCÜ MAÇ

 

Tarih: 26 Haziran 2026 Cuma

 

Maç: Türkiye–ABD

 

Saat: 05.00

 

Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)