Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları takvimi

Dünya genelinde Türk milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği Dünya Kupası maçları için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası maçları bu hafta oynanacak. A Milli Futbol Takımımızın da yer alacağı turnuva öncesinde, "Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?", "Türkiye'nin grup maçları hangi gün, saat kaçta?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?