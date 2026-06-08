Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? 2025 FIFA Dünya Kupası maç takvimi
08.06.2026 10:31
Milli Takım'ın Dünya Kupası maçları için nefesler tutuldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Milli Takım zorlu mücadeleden galip ayrılmak ve Paraguay maçı öncesinde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?
Milyonların kalbi Milli Takım'ın oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarıyla birlikte atacak. A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'nda tüm ülkeyi ekran başına kilitleyecek tarihi maçlara çıkacak. Peki, Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?
MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI
İLK MAÇ
Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar
Maç: Türkiye–Avustralya
Saat: TSİ 07.00
Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)
İKİNCİ MAÇ
Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma
Maç: Türkiye–Paraguay
Saat: TSİ 06.00
Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)
ÜÇÜNCÜ MAÇ
Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe
Maç: Türkiye–ABD
Saat: TSİ 05.00
Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)