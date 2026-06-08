Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? 2025 FIFA Dünya Kupası maç takvimi

Milli Takım'ın Dünya Kupası maçları için nefesler tutuldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Milli Takım zorlu mücadeleden galip ayrılmak ve Paraguay maçı öncesinde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?