Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? 2025 FIFA Dünya Kupası maç takvimi

08.06.2026 10:31

Selim Başeğmezer

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Milli Takım'ın Dünya Kupası maçları için nefesler tutuldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Milli Takım zorlu mücadeleden galip ayrılmak ve Paraguay maçı öncesinde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?

Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? 2025 FIFA Dünya Kupası maç takvimi
Anadolu Ajansı

Milyonların kalbi Milli Takım'ın oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarıyla birlikte atacak. A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'nda tüm ülkeyi ekran başına kilitleyecek tarihi maçlara çıkacak. Peki, Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? 

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI 1
Anadolu Ajansı

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

İLK MAÇ

 

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

 

Maç: Türkiye–Avustralya

 

Saat: TSİ 07.00

 

Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? 2025 FIFA Dünya Kupası maç takvimi 2
Anadolu Ajansı

İKİNCİ MAÇ

 

Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma

 

Maç: Türkiye–Paraguay

 

Saat: TSİ 06.00

 

Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)

Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? 2025 FIFA Dünya Kupası maç takvimi 3
Anadolu Ajansı

ÜÇÜNCÜ MAÇ

 

Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe

 

Maç: Türkiye–ABD

 

Saat: TSİ 05.00

 

Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)