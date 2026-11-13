Milli Takım Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Fransa ile kader maçına çıkacak

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika’ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, grup sonunculuğunu da kesinleştirmesine rağmen A Ligi'nde tutunma umudunu koruyor

Statüye göre A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları, kendi aralarında toplanan puan ve averaja göre sıralanacak. Bu dört ekip arasından en kötü performansı sergileyen iki takım doğrudan B Ligi'ne düşerken, en iyi iki grup sonuncusu ise ligde kalmak için play-off bileti alacak.

Henüz puanla tanışamayan Ay-Yıldızlılar, gruptaki altıncı ve son sınavını 15 Kasım'da deplasmanda Fransa karşısında verecek. Bu maçtan alacağımız 1 veya 3 puan da B Ligi'ne düşüp düşmeyeceğimizi tayin etme konusunda bizim için çok önemli. Ancak başka faktörler de var.