Milli Takım Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Fransa ile kader maçına çıkacak
13.11.2026 01:40
Belçika yenilgisiyle grup sonunculuğu kesinleşen A Milli Takım’ın A Ligi umudu play-off’a aldı. Millilerin Fransa'dan puan ya da puanlar alıp 4 grup sonuncusu arasında ilk ikiye kalması gerekiyor.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika’ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, grup sonunculuğunu da kesinleştirmesine rağmen A Ligi'nde tutunma umudunu koruyor
Statüye göre A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları, kendi aralarında toplanan puan ve averaja göre sıralanacak. Bu dört ekip arasından en kötü performansı sergileyen iki takım doğrudan B Ligi'ne düşerken, en iyi iki grup sonuncusu ise ligde kalmak için play-off bileti alacak.
Henüz puanla tanışamayan Ay-Yıldızlılar, gruptaki altıncı ve son sınavını 15 Kasım'da deplasmanda Fransa karşısında verecek. Bu maçtan alacağımız 1 veya 3 puan da B Ligi'ne düşüp düşmeyeceğimizi tayin etme konusunda bizim için çok önemli. Ancak başka faktörler de var.
A Ligi'nde diğer grupların sonuncu adayları Sırbistan, Çekya, Norveç ve Galler’in alacağı sonuçlar da kaderimizde belirleyici olacak.
3. Grup'ta Çekya, İspanya'ya sahasında 2-0 yenilirken 5 maç sonunda 0 puan ve -10 averajda kaldı. Çekya son maçında 3 puanlı Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak. Maç 15 Kasım'da.
2. Grup'ta bir maç eksiği ile 0 puan ve -5 averajlı Sırbistan ise bugün Almanya ile oynayacak ve Panzerler'in evinde mutlaka kazanması gerekiyor ilk 2 şansı için. Sırbistan son maçında da Yunanistan deplasmanına çıkacak.
4. Grup'ta 4'er maç oynandı. 3'er puanı olan Norveç ve Galler ise cumartesi günü birbirleri ile oynayacaklar. Ve Portekiz-Danimarka maçının sonucuna göre kazanan takımın ilk 2'ye girme şansı bile var. Kaybeden olursa da 3 puanlık devasa bir avantaja sahip olacak Türkiye, Çekya ve Sırbistan'a karşı 6. maçlar öncesi.
Türkiye A Ligi'nde en iyi iki sonuncu arasına girmeyi başarırsa, Mart 2027’de B Ligi grup ikincilerinden biriyle çift maç eleme usulüne göre play-off oynayacak ve A Ligi'nde kalmak için son kozunu oynayacak.
İTALYA, FRANSA'YI 3-1 YENDİ VE 1. GRUP'TA ZİRVEYE YÜKSELDİ
Grubumuzun kritik maçında ise İtalya, San Siro'da geriye düşüp bir de penaltı kaçırmasına rağmen Fransa'yı 3-1 yendi ve 10 puanla liderliğe yükseldi. Böylece pazar günü oynanacak Belçika-İtalya maçı tam anlamı ile win or die (Kazan ya da öl) maçına dönüştü. 22.45'te başlayacak maçta 10 puanlı Fransa da milli takımımızın karşısına çıkacak.