Milli Takım yurda döndü
27.06.2026 02:20
Son Güncelleme: 27.06.2026 02:30
Dünya Kupası'na grup aşamasında 3-2'lik ABD galibiyetiyle veda veda eden A Milli Futbol Takımı İstanbul'a döndü.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaramayan Milli Takım, gece saatlerinde Türkiye'ye döndü.
Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olan alan ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son maçındaki 3-2'lik ABD galibiyetinin ardından özel uçakla Los Angeles'tan ayrıldı.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkan A Milli Takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.
A Milli Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı.