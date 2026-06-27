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Milli Takım yurda döndü

27.06.2026 02:20

Son Güncelleme: 27.06.2026 02:30

AA

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Dünya Kupası'na grup aşamasında 3-2'lik ABD galibiyetiyle veda veda eden A Milli Futbol Takımı İstanbul'a döndü.

Milli Takım yurda döndü
Anadolu Ajansı

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaramayan Milli Takım, gece saatlerinde Türkiye'ye döndü.

Milli Takım yurda döndü 1
Anadolu Ajansı

Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 mağlup olan alan ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son maçındaki 3-2'lik ABD galibiyetinin ardından özel uçakla Los Angeles'tan ayrıldı.

Milli Takım yurda döndü 2
Anadolu Ajansı

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkan A Milli Takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Milli Takım yurda döndü 3
Anadolu Ajansı

A Milli Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Milli Takım yurda döndü 4
Anadolu Ajansı
Milli Takım yurda döndü 5
Anadolu Ajansı