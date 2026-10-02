Milli takıma veda etti, futbol dünyasına bir yatırım daha yaptı
02.10.2026 17:19
Lionel Messi, emekliliğinin ardından yaşayacağı süreci şekillendirmeye başladı.
Milli takımdan emekli olan Lionel Messi, futbol dünyasına bir yatırım daha geldi.
Messi, İspanya 2. lig ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı.
1921'de kurulan kulüp, 7 maçta topladığı 5 puanla 22 takımlı ligin 19. basamağında bulunuyor.
Arjantinli yıldız Nisan ayında İspanya 5. Ligi takımlarından UE Cornella'yı da satın almıştı.
2023'te Inter Miami'ye transfer olan Messi, imzaladığı sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında yer alıyor.
Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Arjantin Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.
Messi mesajında şu ifadelere yer vermişti:
“Finalden bu yana geçen bu süre içinde, uzun uzun düşündükten sonra, Milli Takım’dan ayrılma kararımı hepinizle paylaşmak istiyorum… Bu karar ruhumu derinden yaraladı ve hâlâ da yaralıyor ancak artık zamanının geldiğini anlıyorum."
"Yemin ederim ki her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son yıllarda değil, daha önceki dönemlerde de öyle. Bu forma için her zaman mücadele ettim ve her şeyimi verdim; size mutluluklar yaşatmak ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için.”
“Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi sahadan dinleyememeyi çok özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan sizi destekleyip arkanızda olacağım (iyi günde de, kötü günde de, hatta kötü günlerde daha da fazla). Her zaman yanımda olan, bu çok güzel ama zorlu yolculukta bana eşlik eden aileme teşekkür ederim. Birlikte çalıştığım tüm antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve yöneticilere teşekkür ederim. Yaşadığım unutulmaz anıları ve anları kalbimde taşıyacağım.”
Arjantin Milli Takımı ile 207 maça çıkan Messi, 125 gol katkısı sağlamıştı.
Messi, Dünya Kupası, 2 Copa America, Conmebol-UEFA Şampiyonlar Kupası ve Olimpiyat şampiyonlukları yaşamıştı.