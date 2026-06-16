Milli Takım'da hedef Paraguay. Hacıosmanoğlu'ndan Avustralya özrü
16.06.2026 05:34
A Milli Futbol Takımı, Cumartesi sabahı 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı, cumartesi sabahı Paraguay ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçı öncesi Arizona'da kamp yapıyor.
TFF BAŞKANI'NDAN AVUSTRALYA ÖZRÜ
Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Arizona'daki antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu.
"Milli Takım bizim, akbabalık yamaya gerek yok" diyen Hacıosmanoğlu, “Olmadı mı olmuyor, bu olmayacak anlamına gelmez.” dedi.
Hacıosmanoğlu, “Türkiye'nin her yerinde sabahın erken saatlerinde milyonlarca insanın meydanları doldurması ve televizyonlarının başında bizleri seyreden değerli insanları galibiyetle coşturmak lazımdı elbette. Onları hayal kırıklığına uğrattığımız için içleri cız ediyor. 9 sefer uluslararası turnuvalara başladık 8'inde mağlubiyetle başladık. Tabi bu mazeret değil.” diye konuştu.
Yapıcı eleştirilere açık olduklarını belirten Hacıosmanoğlu, “Bu çocuklar yine ayağa kalkacaktır. Bu kadar mı akbaba, sırtlan vardı bizim içimizde. Bunları Türk milletine havale ediyorum” dedi.