Milli Takım'da hedef Paraguay. Hacıosmanoğlu'ndan Avustralya özrü

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Arizona'daki antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu.



"Milli Takım bizim, akbabalık yamaya gerek yok" diyen Hacıosmanoğlu, “Olmadı mı olmuyor, bu olmayacak anlamına gelmez.” dedi.



Hacıosmanoğlu, “Türkiye'nin her yerinde sabahın erken saatlerinde milyonlarca insanın meydanları doldurması ve televizyonlarının başında bizleri seyreden değerli insanları galibiyetle coşturmak lazımdı elbette. Onları hayal kırıklığına uğrattığımız için içleri cız ediyor. 9 sefer uluslararası turnuvalara başladık 8'inde mağlubiyetle başladık. Tabi bu mazeret değil.” diye konuştu.