Milli takımda Ronaldo krizi, kampı terk etti. "O artık 20 yaşında değil"
01.10.2026 08:36
Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Milli takım kampından ayrılan yıldız futbolcu açıklama yaptı.
YEDEK KALDI KRİZ YAŞANDI
Portekiz'de Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki gerilim tırmanıyor.
Norveç karşısında yedek kulübesinde oturan efsane futbolcu, teknik direktörüne tepki gösterdi.
41 yaşındaki forvet herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen maçtan sonra yapılan iki antrenmana da çıkmamasının ardından milli takım kampını terk etti.
"GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM"
Portekizli futbolcu yaptığı açıklamada, ''Teknik direktörün basın toplantısı sonrasında, Federasyon başkanı ile yaptığım görüşme sonucu kamptan ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımın hakkındaki gerçekleri anlatacağım. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.
"O ARTIK 20 YAŞINDA DEĞİL"
Ronaldo hakkında konuşan Jesus, "O artık 20 yaşında değil" demişti.
Jesus şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kabul edelim veya etmeyelim. Cristiano artık Joao Neves gibi 20 yaşında değil. 3 günde bir maç oynayamaz."
1000 GOL HEDEFİ SÜRÜYOR
Portekiz'de 2 sene sonra kadroda olduğu bir maçta süre alamayan Ronaldo, kariyerindeki en büyük hedefin 21 gol uzağında.
Geçtiğimiz günlerde kariyerinin son sezonunda olabileceğinden bahseden rekortmen oyuncu, 1000 gol yolculuğunda 979 gole ulaştı.
VEDA SİNYALİ
Ronaldo geçtiğimiz günlerde kariyeri ve geleceği hakkında konuşmuştu.
Ronaldo, "Keşke bilebilsem, fakat bunun cevabını ben de bilmiyorum. Ama bu benim son sezonum olabilir. Son maçıma çıkmadan önce bundan hepinizin haberi olacaktır." diye konuşmuştu.
NELER YAŞANDI?
Jesus'un göreve gelmesiyle tekrar milli takıma dönen yıldız futbolcu, Uluslar Ligi'ndeki Galler maçında 11'e girmiş ancak etkili olamamıştı.
Jorge Jesus da 2-1 kazanılan Norveç maçında Ronaldo'yu kulübeye çekmiş ve onun yerine şans verdiği Ramos galibiyet golünü atmıştı
Maçın bitimiyle hemen soyunma odasına inen Ronaldo ve bir daha idmana bile çıkmamıştı.
Herkes Ronaldo'yu merak ederken teknik direktör Jesus sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Ronaldo'nun salonda çalıştığını ve takıma katılacağını söyledi.
Ancak Ronaldo idmana çıkmadı ve Parken Stadı'ndan ayrılıp, özel uçağı ile Madrid'e doğru yola çıktı.
Ve bu olay Jesus'un açıklamalarından sadece birkaç dakika sonra gerçekleşti.