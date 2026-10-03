Milli takımda sakatlandı, Fenerbahçe'de ciddi alarm

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Liglere verilen milli arada birçok oyuncusunu milli takımlarına gönderen sarı-lacivertlileri endişelendiren bir olay yaşandı.