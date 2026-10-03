Milli takımda sakatlandı, Fenerbahçe'de ciddi alarm
03.10.2026 12:46
Liglere verilen milli araya Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe'de moralleri bozan bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Liglere verilen milli arada birçok oyuncusunu milli takımlarına gönderen sarı-lacivertlileri endişelendiren bir olay yaşandı.
VEDAT MURIQI SAKATLANDI
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda sakatlandı.
Haberin devamında kas problemi yaşadığı belirtilen başarılı futbolcunun İsrail maçının kadrosundan son anda çıkarıldığı belirtildi.
32 yaşındaki santrforun durumunun Kosova Milli Takımı'ndan gelecek ayrıntılı sağlık raporu sonrası netlik kazanacağı kaydedildi.
Fenerbahçe; 10 Ekim tarihinde Çaykur Rizespor, 14 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına çıkacak.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 10 maça çıkan Muriqi, 7 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.