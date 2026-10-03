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Milli takımda sakatlandı, Fenerbahçe'de ciddi alarm

03.10.2026 12:46

NTV - Haber Merkezi

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Liglere verilen milli araya Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe'de moralleri bozan bir gelişme yaşandı.

Milli takımda sakatlandı, Fenerbahçe'de ciddi alarm
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

Liglere verilen milli arada birçok oyuncusunu milli takımlarına gönderen sarı-lacivertlileri endişelendiren bir olay yaşandı.

VEDAT MURIQI SAKATLANDI 1
Anadolu Ajansı

VEDAT MURIQI SAKATLANDI

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda sakatlandı.

 

Haberin devamında kas problemi yaşadığı belirtilen başarılı futbolcunun İsrail maçının kadrosundan son anda çıkarıldığı belirtildi.

Milli takımda sakatlandı, Fenerbahçe'de ciddi alarm 2
Anadolu Ajansı

32 yaşındaki santrforun durumunun Kosova Milli Takımı'ndan gelecek ayrıntılı sağlık raporu sonrası netlik kazanacağı kaydedildi.

 

Milli takımda sakatlandı, Fenerbahçe'de ciddi alarm 3
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe; 10 Ekim tarihinde Çaykur Rizespor, 14 Ekim'de ise Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına çıkacak.

Milli takımda sakatlandı, Fenerbahçe'de ciddi alarm 4
IHA

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 10 maça çıkan Muriqi, 7 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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