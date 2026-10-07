Milli takımda Salah krizi, hükümet müdahale etti

34 yaşındaki Salah'ın 80 metre depar atabilme sırrı tamamen bireysel disiplinden ve belki de özel hayatından fedakarlıklardan geçiyor.

Yıldız futbolcu yine Sports Illustrated'a verdiği röportajda "Zayıf yönlerim üzerinde çalışıyorum ve sürekli olarak kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Antrenmandan sonra, antrenmandan önce, tek başıma spor salonunda..." demişti.

Ancak evini de adeta tam donanımlı bir tesise çevirmiş Salah. Hani herkes Ronaldo’yu konuşurken Salah zaten bu işin zirvesindeymiş.

Ayrıca, ağrı ve enflamasyonu en aza indirmek için günde en az iki kez spor salonuna gidiyor ve ardından buz banyosuna giriyor. Esnekliğini artırmak ve sakatlanmaları önlemek için yoga ve pilates de yapıyor.