Milli takımda Salah krizi, hükümet müdahale etti
07.10.2026 09:33
Mısır Milli Takımı'nda yaşanan Salah krizine hükümet müdahale ederek sorunu çözdü.
Mısır Milli Takımı'nda Muhammed Salah'ın Teknik Direktör Hüsam Hasan tarafından oyundan alınmasıyla başlayan ikili arasında yaşanan kriz çözüldü.
Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Cevher Nebil, krizin büyümesinin ardından devreye girdi.
Bakan Nebil'in, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida ile görüşerek milli takımda yeniden sakinlik ve disiplin ortamının sağlanmasını istediği belirtildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şazili, yaşananların geride bırakılması konusunda tarafların görüş birliğine vardığını açıkladı.
Angola maçında oyundan alınmasına tepki göstererek kamptan ayrılan futbolcunun, 11 ve 15 Kasım'daki Malavi maçlarında oynaması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Mısır Futbol Federasyonu, Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Salah'ın sentetik çim zeminde oynanacak Güney Sudan maçında dinlendirileceğini duyurmuştu.
Federasyonun açıklamasında, "Milli takım teknik heyeti, maçın oynanacağı stadın zemininin sentetik çim olması nedeniyle Muhammed Salah'ın 29 Eylül'deki Güney Sudan maçında dinlendirilmesine karar verdi." denilmişti.
Açıklamada, teknik heyetin yıldız oyuncuyu korumak amacıyla bu yönde karar aldığı paylaşılmıştı.
34 YAŞINDA ÖZEL İDMAN YAPIYOR
34 yaşındaki Salah'ın 80 metre depar atabilme sırrı tamamen bireysel disiplinden ve belki de özel hayatından fedakarlıklardan geçiyor.
Yıldız futbolcu yine Sports Illustrated'a verdiği röportajda "Zayıf yönlerim üzerinde çalışıyorum ve sürekli olarak kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Antrenmandan sonra, antrenmandan önce, tek başıma spor salonunda..." demişti.
Ancak evini de adeta tam donanımlı bir tesise çevirmiş Salah. Hani herkes Ronaldo’yu konuşurken Salah zaten bu işin zirvesindeymiş.
Ayrıca, ağrı ve enflamasyonu en aza indirmek için günde en az iki kez spor salonuna gidiyor ve ardından buz banyosuna giriyor. Esnekliğini artırmak ve sakatlanmaları önlemek için yoga ve pilates de yapıyor.
Salah Trabzonspor formasıyla çıktığı maçlarda ses getirmişti.
Yıldız futbolcu çıktığı 8 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergilemişti.