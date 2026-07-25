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Milli yıldız İtalya yolcusu | Galatasaray stoperi aldı | Salah olmazsa Nakamura

25.07.2026 10:32

Batuhan Durmuş

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Hem Türkiye hem de Avrupa transfer pazarında transfer hareketliliği yoğunlaştı. İşte öne çıkan transfer gelişmeleri...

Milli yıldız İtalya yolcusu | Galatasaray stoperi aldı | Salah olmazsa Nakamura
Anadolu Ajansı

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosunda görmek istiyor.

 

Fenerbahçe bu transferin gerçekleşmesi halinde gelecek parayla kaynak oluşturmak istiyor. (Türkiye Gazetesi)

Milli yıldız İtalya yolcusu | Galatasaray stoperi aldı | Salah olmazsa Nakamura 1
AFP

Galatasaray, Bologna ve Jhon Lucumi ile anlaşma sağladı.

 

Eğer yabancı kontenjanı aşılırsa iş resmiyete dökülecek. (Türkiye)

Milli yıldız İtalya yolcusu | Galatasaray stoperi aldı | Salah olmazsa Nakamura 2
Reuters

Fenerbahçe, İsmail Yüksek için gelen teklifleri geri çeviriyor. (Milliyet)

Milli yıldız İtalya yolcusu | Galatasaray stoperi aldı | Salah olmazsa Nakamura 3
AFP

Beşiktaş, Reims'in 25 milyon euro istediği Japon kanat oyuncusu Keito Nakamura ile ilgileniyor. (Foot Mercato)

Milli yıldız İtalya yolcusu | Galatasaray stoperi aldı | Salah olmazsa Nakamura 4
Anadolu Ajansı

Fulham, Chibuike Nwaiwu ile prensip anlaşmasına vardı.

 

İngiliz ekibi, Trabzonspor'la görüşüyor. (Sky DE)

Milli yıldız İtalya yolcusu | Galatasaray stoperi aldı | Salah olmazsa Nakamura 5
Resmi Kurum

Al-Ittihad, Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'luk teklif yaptı.

 

Sarı-lacivertliler, Amrabat için net 20 milyon Euro talep ediyor. (TRT Spor)

Milli yıldız İtalya yolcusu | Galatasaray stoperi aldı | Salah olmazsa Nakamura 6
AFP

Olympiacos, Dominik Livakovic için Fenerbahçe'ye 5M€ ödemeye hazır. (Germanijak)

Milli yıldız İtalya yolcusu | Galatasaray stoperi aldı | Salah olmazsa Nakamura 7
Reuters

Çorum FK, sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Memphis Depay'a resmi teklif yaptı.

 

Ancak şu ana kadar Depay cephesinden görüşmelerin ilerlemesi yönünde olumlu bir sinyal gelmedi. (ESPN Brasil)