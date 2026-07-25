Milli yıldız İtalya yolcusu | Galatasaray stoperi aldı | Salah olmazsa Nakamura
25.07.2026 10:32
Hem Türkiye hem de Avrupa transfer pazarında transfer hareketliliği yoğunlaştı. İşte öne çıkan transfer gelişmeleri...
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosunda görmek istiyor.
Fenerbahçe bu transferin gerçekleşmesi halinde gelecek parayla kaynak oluşturmak istiyor. (Türkiye Gazetesi)
Galatasaray, Bologna ve Jhon Lucumi ile anlaşma sağladı.
Eğer yabancı kontenjanı aşılırsa iş resmiyete dökülecek. (Türkiye)
Fenerbahçe, İsmail Yüksek için gelen teklifleri geri çeviriyor. (Milliyet)
Beşiktaş, Reims'in 25 milyon euro istediği Japon kanat oyuncusu Keito Nakamura ile ilgileniyor. (Foot Mercato)
Fulham, Chibuike Nwaiwu ile prensip anlaşmasına vardı.
İngiliz ekibi, Trabzonspor'la görüşüyor. (Sky DE)
Al-Ittihad, Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Sarı-lacivertliler, Amrabat için net 20 milyon Euro talep ediyor. (TRT Spor)
Olympiacos, Dominik Livakovic için Fenerbahçe'ye 5M€ ödemeye hazır. (Germanijak)
Çorum FK, sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Memphis Depay'a resmi teklif yaptı.
Ancak şu ana kadar Depay cephesinden görüşmelerin ilerlemesi yönünde olumlu bir sinyal gelmedi. (ESPN Brasil)