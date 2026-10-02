Milliler ilk zafer için sahada. Rakip Belçika, muhtemel 11'ler

A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulurken, Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay-yıldızlı ekibin ise henüz puanı yok.

Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.

Milliler, gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile mücadele edecek.