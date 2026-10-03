Milliler yenildi, Montella'ya ateş püskürdüler. "Tazminat villalarla ödensin, utanıyorum"
03.10.2026 08:43
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya mağlup olduğu maçın ardından dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında Belçika deplasmanına çıktı.
Kırmızı-beyazlılar, rakibine 3-0 mağlup oldu ve A Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamadı.
Puanı da bulunmayan millilerde eleştiri okları teknik direktör Vincenzo Montella'ya çevrildi.
Spor yazarları, İtalyan çalıştırıcı ile yolların ayrılması gerektiğini öne sürdü.
İşte yazar değerlendirmeleri:
"KEŞKE ÇÖZÜM O KADAR BASİT OLSA"
Cem Dizdar/Fanatik: "Milliler, zaman zaman reaksiyon verdiyse de sonuç almakta zorlanacakları her hallerinden belliydi. Ülkede kale, stoper, orta saha gibi mevkiilerde yığılma varken, sağ bek ve santrfor gibi mevkilerde ya bir ya hiç oyuncu oluşu Uluslar Ligi A Kategorisi için kabul edilebilir eksikler değildir. Nihayetinde öyle de oldu. Ülke Vincenzo Montella'nın gitmesi konusunda mutabakata varmış görünüyor. Lakin keşke sorunun çözümü bu denli basit olsa! Bireyseli tartışmaktan, yapısal sorunların çözümüne değil vakit ayırmak göz ucuyla dahi baklamayanların ülkesinde daha çok insana yol verilecek! Baksanıza, kazanırken "Bizim Çocuklar" diye gerim gerim gerinenler, kaybedilince çocuklarını cami avlusuna bırakıyor haniyse! Hazırlanın, eski defterlerin sahipleri yeni bir sayfa açmaktan bahsedecek pek yakında."
"FUTBOLUN DOĞASINDA DEĞİŞİM VARDIR"
Abdullah Ercan/Takvim: "A Milli Takım sahada savunma yapamadı. İleri çıkamadı. Rakibe karşılık veremedi. Mücadele gücü düşük bir takım izledik. Kısacası beklediğimiz reaksiyonu göremedik. Artık birilerinin bu faturayı ödeme zamanı geldi. Çünkü bu kafa ile A Milli Takımımızın ileriye gitmesi çok zor. Hem teknik anlamda hem de oyuncu tercihleri konusunda bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor. A Ligi'ne çok zorlanarak çıktık. Şimdi ise B Ligi'ne düşme ihtimaliyle karşı karşıyayız. Üstelik bu ihtimal hiç de uzak görünmüyor. Geldiğimiz noktada artık puan almayı değil, farklı yenilmemeyi konuşuyoruz. Bu bile başlı başına ciddi bir alarm. Eski bir milli futbolcu olarak emeği geçen herkese teşekkür ederim... Ancak futbolun doğasında değişim vardır. Bence o noktaya geldik. Çok hızlı karar vermeliyiz. Teknik heyet ve oyuncu kadrosu konusunda gerekli adımlar atılmalı. Çünkü önümüzde önemli bir süreç var. Mart ayında Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. O zamana kadar A Milli Takım'ın toparlanması gerekiyor. A Milli Takım için artık bahane değil, çözüm zamanı."
"YA BİR YOL AÇ YA DA YOLDAN ÇEKİL MONTELLA"
Zeki Uzundurukan/Fotomaç: "Dünya Kupası'nda başarısız olan ülkeler, teknik adamlarını değiştirirken demek ki varmış bir bildikleri. Grubumuzdaki Fransa Zidane'ı, İtalya Mancini'yi, Belçika da Van Bommel'i takımın başına getirdi. Hepsi de takır takır futbol oynuyor. Bizim Milli Takım ise formsuz ve inatçı Montella'nın elinde eriyip gidiyor. Yazık çok yazık! İtalya'dan kötü futbol oynayıp 4 gol yedikten sonra, dün de Belçika'dan 3 gol yedik. Bu arada ikinci yarıda giren Lukaku bir gol attı, savunmamızı da darmadağın etti. A Ligi'nden B Ligi'ne doğru hızla yol alıyoruz. Üç maçta sıfır çektik. Önümüzdeki İtalya maçı için ise bir umut ışığı yok. Montella diyor ki, '24 yıl sonra sizi Dünya Kupası'na götürdüm.' Artık Dünya Kupası'na gitmek adeta çocuk oyuncağı. 48 takım arasına girdik. Ya sonuç! Facia! Haiti ile birlikte başarısızlıkta tarih yazdık. Montella'ya birisi şu bilgiyi versin! 2002 Dünya Kupası'nda bu Türkiye, Dünya Üçüncüsü oldu! Gittik ve tarih yazdık. Ya sen ne yaptın Montella? Son sözüm de şu olsun: Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil Montella!"
"10 TANE DAHA ARDA OLSA NE İYİ OLURDU"
Turgay Demir/Fotomaç: "Öyle kötüyüz ki bizim savunma, futbolun son demlerini yaşayan Lukaku'yu bile durduramadı... O nedenle her şeyi bir yana bırakıp size sadece bir futbolcudan bahsedeceğim. Arda Güler'den... Çünkü dün gece sahada en çok onun yalnızlığı takıldı gözüme. Arda'nın etrafında futbol oynayan değil, Arda'nın futbol oynamasını bekleyen bir takım var sanki. Pas veriyor, devamını alamıyor; rakibin arasına giriyor, destek bulamıyor. Bir süre sonra yeteneğiyle değil, çaresizliğiyle mücadele eder hale geliyor. Arda'nın ihtiyacı mucize değil. Yanında hareket eden, pasını geri verecek, boşluğa koşacak ve onunla birlikte oynayacak birkaç takım arkadaşı... Bazen Arda topu aldığında karşısında üç rakip oyuncu var ama kendi takımından ona yaklaşan tek bir kişi bile yok. Bir futbolcu için bundan daha somut bir yalnızlık olabilir mi? Pas verecek oyuncu arıyor, bulamıyor. Duvar pası yapacak arkadaşını arıyor, yok. Topu kaybettiğinde etrafında onu rahatlatacak bir takım arkadaşı yerine rakipler beliriyor. Ne büyük yalnızlık bu... Arda'nın önünde rakip savunma, arkasında ise kendi takımının sessizliği var. Keşke on tane daha Arda'mız olsaydı... Ne iyi olurdu!"
"TAZMİNATI VİLLALARLA ÖDESİNLER"
Uğur Meleke/Hürriyet: "Montella'ya artık ivedilikle teşekkür edilmeli. Bir yıllık tazminatı anlayabilirim. Ancak medyada iddia edildiği gibi iki senelik (5 milyon euro) bir tazminat söz konusuysa, bu sözleşme kamu malını kötüye kullanmaktır. Dünya şampiyonu Scaloni’nin maaşı 2 milyon euro. Xavi’nin 3, Zidane’ın 3,5 milyon... Montella’ya gerçekten 5 milyon Euro ödenecekse o zaman o bahsettiğiniz Bodrum’daki villaları verin İtalyan Hoca’ya. Ve artık hepiniz istifa edip gidin. Eğer bir sonraki seçimde TFF Başkanı seçilecek olursam, Eddie Howe’u göreve getirmek çok isterim. Eğer Howe o sırada boşta olmazsa Thomas Frank’in de ağırlığının bizim milli takıma iyi geleceğini düşünüyorum. Zaten Brentford’da Rasmus Ankersen’le çalıştılar; o konuda da, başka alanlarda da Rasmus’tan destek almak istiyorum. Yabancı bir teknik adamla çalışırsak, muhakkak parlak bir yerliyi hem A Milli Takım'da yardımcı, hem de U21 koçu olarak görevlendirmeliyiz. Kaptanlık bandı da artık Arda Güler’de olmalı. Milli takımda yepyeni, tertemiz bir sayfa açmamız gerekiyor artık."
"TÜRK HALKI TAKIMDAN SOĞUDU"
Güntekin Onay/Hürriyet: "Ülke futbolu krizde. Montella da bu krizin bir parçası ve asla milli takımı bu durumdan çıkartacak kişi değil. Bunu yazmaya söylemeye utanıyorum ve üzülüyorum fakat gerçek şu ki: Türk halkı ne yazık ki milli takımdan soğudu. Bizim gibi ülkesini seven, milliyetçi bir ülkede insanlar milli takım maçı izlemek istemiyor. TFF’de nasıl gelişmeler olacak, yeni bir yapılanma sürecine mi gireceğiz, önümüzdeki günler bunu gösterecek. Dün Ferdi, İsmail ve Arda en çok çalışan oyuncularımız oldu. Sonradan giren İlhan da etkiliydi. Ama yetmedi. Montella’nın misyonunun sonuna geldiği de apaçık ortada artık bu takıma verebileceği bir şey kalmadı."