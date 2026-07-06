Milyon dolarlık saatleri iade ettiler
06.07.2026 09:55
Son Güncelleme: 06.07.2026 10:00
Meksika Milli Takımı futbolcuları, ABD'li YouTuber Stevewilldoit tarafından kendilerine hediye edilen milyon dolarlık lüks saatleri iade etmek zorunda kaldı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Meksika'ya turu getiren golleri 22. dakikada Julian Quinones ve 31. dakikada Raul Jimenez kaydetti.
Bu maçın hemen öncesinde yaşananlar, skor kadar dikkati çekiciydi.
Asıl adı Stephen Deleonardis olan, YouTube ve Instagram başta olmak üzere sosyal medyada “Stevewilldoit” olarak tanınan fenomen, Meksika Milli Takımı'ndaki her oyuncu ve personel için toplam değeri 1 milyon dolar, yani 46 milyon 816 bin 800 TL'yi bulan Rolex saatler hediye etti.
Oyuncular, Deleonardis'e saatleri neden hediye ettiğini sorduklarında "Meksika'da yaşıyorum ve yarın sizin üzerinize 2 milyon dolar bahse giriyorum. Bu yüzden her şey bedava." yanıtını aldı.
Ardından takım, sosyal medya fenomenini havaya kaldırdı ve ona arkasında "Steve" yazan bir Meksika forması hediye etti.
Meksika, 1 Temmuz 2026'daki karşılaşmada Ekvador'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Bugünse İngiltere'ye 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
HEDİYEYİ İADE ETMEK ZORUNDA KALDILAR
FIFA'nın etik kuralları, hediye verme ve bunu kabul etme konusunda ciddi kısıtlamalar getiriyor. 21. madde, bu tür hediyelere ancak "sembolik veya önemsiz bir değere sahip olmaları" durumunda müsaade ediyor.
Maddenin 3. fıkrası, ihlal durumunda 10 bin İsviçre Frangı ceza ile iki yıla kadar futbolla ilgili herhangi bir faaliyete katılma yasağı öngörüyor.
Meksika Futbol Federasyonu, herhangi bir riske girmeyerek sosyal medyada şu açıklamayı yayınladı:
"Oyuncularımız, içerik üreticisi Stephen Deleonardis tarafından kendilerine hediye edilen saatleri, karşılıklı mutabakat sonucunda iade etmeye karar vermiştir."