Milyon dolarlık saatleri iade ettiler

Oyuncular, Deleonardis'e saatleri neden hediye ettiğini sorduklarında "Meksika'da yaşıyorum ve yarın sizin üzerinize 2 milyon dolar bahse giriyorum. Bu yüzden her şey bedava." yanıtını aldı.

Ardından takım, sosyal medya fenomenini havaya kaldırdı ve ona arkasında "Steve" yazan bir Meksika forması hediye etti.

Meksika, 1 Temmuz 2026'daki karşılaşmada Ekvador'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Bugünse İngiltere'ye 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.