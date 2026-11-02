Mısır Futbol Federasyonu Başkanı: ''Mohamed Salah Trabzon'da kendini evinde hissediyor''

Mohamed Salah transferi ile Mısır'da hatırı sayılır bir taraftar kitlesi edinen Trabzonspor'un önemli bir konuğu vardı. Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, kulübü ziyaret ederek asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan yardımcıları Ali Haydar Gedikli, Murat İskender ve Genel Sayman Derviş Köz ile bir araya geldi.

Görüşmede Asbaşkan Zeyyat Kafkas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye ile Mısır’ın ilişkileri her zaman iyi olmuştur. Mohamed Salah’ın Trabzon’a gelişi, bu ilişkinin daha da gelişmesine çok büyük katkı yapmıştır. Salah ile sadece bir futbolcu değil, gerçek bir karakter transfer ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Tüm futbolcular ona büyük değer veriyor ve saygı gösteriyor. Ziyaretlerinden ötürü Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.