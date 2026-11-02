Mısır Futbol Federasyonu Başkanı: ''Mohamed Salah Trabzon'da kendini evinde hissediyor''
02.11.2026 18:48
Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret eden Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, Mohamed Salah ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Mohamed Salah transferi ile Mısır'da hatırı sayılır bir taraftar kitlesi edinen Trabzonspor'un önemli bir konuğu vardı. Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, kulübü ziyaret ederek asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan yardımcıları Ali Haydar Gedikli, Murat İskender ve Genel Sayman Derviş Köz ile bir araya geldi.
Görüşmede Asbaşkan Zeyyat Kafkas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye ile Mısır’ın ilişkileri her zaman iyi olmuştur. Mohamed Salah’ın Trabzon’a gelişi, bu ilişkinin daha da gelişmesine çok büyük katkı yapmıştır. Salah ile sadece bir futbolcu değil, gerçek bir karakter transfer ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Tüm futbolcular ona büyük değer veriyor ve saygı gösteriyor. Ziyaretlerinden ötürü Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
BU TRANSFER İKİ ÜLKEYİ DAHA DA YAKINLAŞTIRDI
Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida da bordo-mavili takıma devam eden sezonda başarı dileklerini ileterek, “Mohamed Salah ile konuştuğum zaman kendini evindeymiş gibi hissettiğini söylüyor. Bütün Mısırlılar adına size teşekkür ediyorum. Milli Takımımızın kaptanına gösterdiğiniz bu yakın ilgi ve alaka, Türk ve Mısır halkları arasındaki tarihsel ilişkileri daha da geliştirmektedir. Salah'ı çocukluğundan beri tanırım. Kişilikli, karakterli, çok çalışmayı seven birisidir. Kulübünüze en içten dileklerimi iletiyor, başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunulurken, görüşme günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
SALAH TRABZONSPOR'DA NE YAPTI?
Trabzonspor'un 4 Ağustos 2026'da Liverpool'dan transfer ettiği Mohamed Salah, bordo-mavili formayla çıktığı 14 resmi maçta 10 gol ve 5 asistlik harika bir performans sergileyerek sezona damga vurdu. Mısırlı dünya yıldızı, Süper Lig kariyerine yaptığı bu başlangıçla Liverpool dönemindeki en iyi sezon açılış rekorlarını dahi egale etmeyi başardı.