Mohamed Salah, Avrupa liglerinde yıldızlara kafa tutuyor. Gol krallığında çarpıcı başarı
20.10.2026 11:36
Avrupa liglerinde haftanın sona ermesiyle birlikte gol krallığı yarışında zirvede olan isimler de dikkat çekti. Trabzonsporlu Mohamed Salah da bir başarıya imza attı.
Avrupa liglerinde hafta sona erdi. Kritik maçların oynandığı haftada öne çıkan birçok olay yaşanırken gol krallığı yarışı da dikkat çekti.
RAPHINHA (BARCELONA): 12 GOL
Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, La Liga'da haftayı gol krallığı yarışında zirvede yer alarak kapattı.
Tecrübeli futbolcu, çıktığı 8 maçta attığı 12 golle en yakın rakibi Kylian Mbappe'nin 3 gol önünde 1. sırada bulundu.
ERLING HAALAND (MANCHESTER CITY): 8 GOL
İngiltere Premier Lig'de gol krallığı yarışını 3 gol farkla Erling Haaland önde götürüyor.
Norveçli yıldız, 7 maçta attığı 8 golle en yakın rakibi Joao Pedro (5 gol) ve Alexander Isak'ın (5 gol) önünde zirvede yer aldı.
MOHAMED SALAH (TRABZONSPOR): 8 GOL
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sona ermesinin ardından gol krallığı yarışı da güncellendi.
Trabzonsporlu Mohamed Salah, Beşiktaş'a attığı golle ligde kaydettiği gol sayısını 8'e yükseltti.
Mısırlı yıldız, Avrupa'da haftayı lig bazında en çok gol atan 5 isim arasında tamamladı.
Salah'ı Amedspor'dan Gift Orban, Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Başakşehir'den Eldor Shomurodov 7 golle takip etti.
ESTEBAN LEPAUL (RENNES): 7 GOL
Fransa Ligue 1'de 7. hafta geride kalırken, gol krallığı yarışında kıyasıya rekabet sürüyor.
Rennes forması giyen Esteban Lepaul, 7 maçta 7 golle liderliğini sürdürürken Paris FC'den Lassine Sinayoko 7 karşılaşmada attığı 6 golle 2. sırada yer alıyor.
ANTONIO RAIMONDO (FROSINONE): 7 GOL
Ligue 1'e benzer bir yarış da İtalya Ligi Serie A'da yaşanıyor.
Frosinone forması giyen Antonio Raimondo, geride kalan 7 haftada attığı 7 golle liderlik koltuğunda oturuyor. Raimondo'yu Monza'dan Gustavo Varela ve Roma'dan Donyell Malen 6 maçta attığı 6 golle takip ediyor.
PATRIK SCHICK (LEVERKUSEN), NICLAS FÜLLKRUG (WERDER BREMEN): 6 GOL
Almanya Bundesliga'da ise zirveyi iki futbolcu paylaşıyor.
Geride kalan 6 haftada Leverkusen'den Patrik Schick ve Werder Bremen'den Niclas Füllkrug, çıktıkları 6'şar maçta 6'şar golle zirvede yer aldı.
İki ismi attıkları 5'er golle Bayern Münih'ten Michael Olise, Frankfurt'tan Ebnoutalib ve Mainz'dan Phillip Tietz takip etti.