Mohamed Salah ile anlaşmaya varıldı. Yarın Türkiye'ye geliyor
04.08.2026 20:21
Son Güncelleme: 04.08.2026 20:29
Trabzonspor, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. Mısırlı oyuncunun yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah, Trabzonspor ile anlaştı.
NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, yarın Trabzonspor'un stadında Salah'ın bordo mavililerle 2 yıllık sözleşme imzalayacağını bildirdi.
11 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Salah'ın Trabzonspor'la iki yıllık bir sözleşme imzalayacağı ve 11 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Salah, Beşiktaş ile görüşmüş ancak bir sonucu varılamadan siyah beyazlılar masadan kalkmıştı.
TARİHİ KARŞILAMA
Bordo-mavili taraftarların dünyaca ünlü yıldızın gelişiyle birlikte havalimanında hafızalara kazınacak bir karşılama töreni yapmaya hazırlandığı öğrenildi.