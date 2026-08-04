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Mohamed Salah ile anlaşmaya varıldı. Yarın Türkiye'ye geliyor

04.08.2026 20:21

Son Güncelleme: 04.08.2026 20:29

NTV - Haber Merkezi

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Trabzonspor, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. Mısırlı oyuncunun yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Mohamed Salah ile anlaşmaya varıldı. Yarın Türkiye'ye geliyor
Reuters

Dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah, Trabzonspor ile anlaştı.

 

NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, yarın Trabzonspor'un stadında Salah'ın bordo mavililerle 2 yıllık sözleşme imzalayacağını bildirdi. 

11 NUMARALI FORMAYI GİYECEK 1
Reuters

11 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Salah'ın Trabzonspor'la iki yıllık bir sözleşme imzalayacağı ve 11 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. 

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ 2
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Salah, Beşiktaş ile görüşmüş ancak bir sonucu varılamadan siyah beyazlılar masadan kalkmıştı. 

TARİHİ KARŞILAMA 3
Anadolu Ajansı

TARİHİ KARŞILAMA

Bordo-mavili taraftarların dünyaca ünlü yıldızın gelişiyle birlikte havalimanında hafızalara kazınacak bir karşılama töreni yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

 

 