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Mohamed Salah, İstanbul'a geliyor. Havalimanında tarihi karşılama planı

03.08.2026 10:21

Son Güncelleme: 03.08.2026 10:23

NTV Spor

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Transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olan Mohamed Salah için geri sayıma geçildi.

Mohamed Salah, İstanbul'a geliyor. Havalimanında tarihi karşılama planı
Reuters

Yaz transfer döneminde adı hem Beşiktaş hem de Trabzonspor ile anılan Mohamed Salah için son düzlüğe girildi.

 

Beşiktaş'ın askıya aldığı transfer için Trabzonspor devreye girmiş ve Mısırlı yıldızın menajeriyle görüşmelere başlamıştı.

TRABZONSPOR ANLAŞTI 1
Reuters

TRABZONSPOR ANLAŞTI

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor'un 17 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı Salah, kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.

Mohamed Salah, İstanbul'a geliyor. Havalimanında tarihi karşılama planı 2
Reuters

Haberin devamında yıldız futbolcu ile sözleşme süresi, ödeme planı ve anlaşmada yer alan diğer maddeler üzerine görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ 3
Reuters

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Ayrıca Trabzonspor cephesinin, tatilini Yunanistan'da sürdüren Mohamed Salah'ı çarşamba günü özel uçakla İstanbul'a getireceği aktarıldı.

TARİHİ KARŞILAMA 4
Reuters

TARİHİ KARŞILAMA

Bordo-mavili taraftarların dünyaca ünlü yıldızın gelişiyle birlikte havalimanında hafızalara kazınacak bir karşılama töreni yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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