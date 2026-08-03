Mohamed Salah, İstanbul'a geliyor. Havalimanında tarihi karşılama planı
03.08.2026 10:21
Son Güncelleme: 03.08.2026 10:23
Transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olan Mohamed Salah için geri sayıma geçildi.
Yaz transfer döneminde adı hem Beşiktaş hem de Trabzonspor ile anılan Mohamed Salah için son düzlüğe girildi.
Beşiktaş'ın askıya aldığı transfer için Trabzonspor devreye girmiş ve Mısırlı yıldızın menajeriyle görüşmelere başlamıştı.
TRABZONSPOR ANLAŞTI
Sabah'ın haberine göre Trabzonspor'un 17 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı Salah, kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.
Haberin devamında yıldız futbolcu ile sözleşme süresi, ödeme planı ve anlaşmada yer alan diğer maddeler üzerine görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ
Ayrıca Trabzonspor cephesinin, tatilini Yunanistan'da sürdüren Mohamed Salah'ı çarşamba günü özel uçakla İstanbul'a getireceği aktarıldı.
TARİHİ KARŞILAMA
Bordo-mavili taraftarların dünyaca ünlü yıldızın gelişiyle birlikte havalimanında hafızalara kazınacak bir karşılama töreni yapmaya hazırlandığı öğrenildi.