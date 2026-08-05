Mohamed Salah İstanbul'da. Trabzonspor formasını giydi, taraftara "üçlü" çektirdi

KARİYERİ FACİA İLE ŞEKİLLENDİ

Mısır'ın Garbiya iline bağlı Nagrig'de 15 Haziran 1992'de dünyaya gelen Mohamed Salah, futbola ülkesinin Al Mokawloon takımının altyapısında başladı ve ilk resmi lig maçına henüz 17 yaşındayken Al Mansoura karşısında çıktı.

Kısa sürede takımın en önemli oyuncusu haline gelen Salah'ın futbolculuk kariyeri, Al Ahli ile Al Masri arasında Port Said Stadı'nda 1 Şubat 2012'de oynanan, onlarca kişinin ölümü ve binin üzerinde taraftarın yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Avrupa'ya doğru yön değiştirdi.

Facianın ardından Mısır Premier Lig'de 2011-2012 sezonu iptal edilirken bütün Mısırlı oyuncular gibi Salah da bir süre sahalara çıkamadı. Ülke futboluna destek vermek amacıyla İsviçre'nin Basel takımının, 23 Yaş Altı Mısır Milli Takımı ile yaptığı dostluk maçı, Salah'ın kariyerinin dönüm noktası oldu.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan ve ağları iki kez havalandırarak takımının Basel'i 4-3 yenmesinde başrolü oynayan Salah, İsviçre temsilcisinin dikkatini çekti. Deneme amaçlı antrenmanlara davet edilen Mısırlı oyuncunun yeteneğinden etkilenen Basel, futbolcuyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Basel'de geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk yaşayan Mohamed Salah, daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve son olarak da Liverpool'da forma giydi.

Jenerasyonunun en yetenekli isimleri arasındaki yıldız kanat oyuncusu Salah, ülkesinin milli gururu olarak da anılıyor.