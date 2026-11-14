Mohamed Salah şov Mısır'da da devam ediyor

Trabzonspor'da 16 resmi maçta 11 gol ve 5 asistle oynayan Mohamed Salah, başarılı performansını Mısır Milli Takımı'nda da sürdürüyor.

Salah, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Malavi karşısında alınan 5-0'lık galibiyete 84 ve 90+5'te (pen) attığı 2 golle katkıda bulundu. Salah rakip kaleye 4'ü isabetli 6 şut çekerken, rakip ceza alanında da 14 kez topla buluştu. Salah 9.1 reyting puanıyla da Mısır'ın en iyi futbolcusu oldu.

Mısır bu galibiyetle 3. maçında 2'nci galibiyetini aldı ve 7 puanla B Grubu'nda liderliğini sürdürdü.