Mohamed Salah transferi bitti derken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan şoke eden açıklama. "Menajeri rakamları değiştirdi"

"Henüz bitmiş bir transfer yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah’ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş’ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun."