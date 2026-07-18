Mohamed Salah transferi bitti derken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan şoke eden açıklama. "Menajeri rakamları değiştirdi"
18.07.2026 20:51
Yaz transfer döneminin en önemli imzalarından birini attırması beklenen Beşiktaş'ta Mohamed Salah için çarpıcı bir açıklama geldi.
Yaz transfer döneminin hareketli ekiplerinden Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.
Dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile anlaşma noktasında bulunan siyah-beyazlıların resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyordu.
SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, merakla beklenen transfer için dikkat çeken bir açıklama yaptı.
"HENÜZ BİTMEDİ"
Candaş Tolga Işık'a konuşan Adalı, "Henüz bitmiş bir transfer yok." derken şu ifadeleri kullandı:
"MENAJERİ RAKAMLARI DEĞİŞTİRDİ"
"Henüz bitmiş bir transfer yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah’ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş’ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun."
ANLAŞMA ŞARTLARI
Beşiktaş'ın, Mohamed Salah ile anlaşma şartları Fransız basınında duyurulmuştu.
Foot Mercato'nun haberine göre siyah-beyazlılar, senelik 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus karşılığı Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 3150 dakika sahada kalan 34 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 10 asistlik istatistik yakalamıştı.