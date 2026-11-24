Görev yaptığı dönemde en çok tartışma konusu olan “santrforsuz oyun” konusuna da değinen İtalyan teknik adam şunları söyledi:

"Bu konudaki soruları yaklaşık iki yıl boyunca yanıtladım. İlk dönemlerde daha ölçülü konuşmayı tercih ettim; zira 'Bu seviyede oynayabilecek bir santrfora sahip değilim.' demek pek doğru gelmedi. Görevimin son bölümünde ise bu durumu daha açık anlatmaya gayret ettim. Teknik adamın asli görevi, karşılaşmanın gerektirdiği seviyeye en uygun oyuncuları sahaya çıkarmaktır.

Merkezde klasik bir golcü olmadan takım içinde belirli bir düzen ve uyum yakalamıştık, bu yapıyla ilerledik. İlerleyen süreçte ise geleneksel bir santrfor profiline sahip genç isim Deniz Gül'ü kadroya kazandırmak için adım attık. Yarı İsveçli olan oyuncunun ay-yıldızlı formayı seçmesini sağladık. Ne var ki kulübünde düzenli süre alamıyordu. Bu tablo da bizi alternatif çözümler üretmeye yöneltti."