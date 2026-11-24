Montella, ayrılık sürecini İtalyan basınına anlattı. "Başkan'ın üzüntüsü gözlerinden okunuyordu"
24.11.2026 18:16
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Vincenzo Montella, La Gazetta della Sport'a Türkiye'deki günlerini anlattı ve çok eleştirildiği santrforsuz oyun tercihi ile ilgili konuştu.
"Bana özel hazırlanan video beni çok duygulandırdı"
Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarısız sonuçlardan sonra A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Vincenzo Montella, La Gazetta dello Sport'a konuştu ve yaşananları anlattı.
Öncelikle ayrılık sürecine değinen Montella, "Bana özel bir video hazırlamışlardı, bundan dolayı çok duygulandım. Ayrıca bir plaket takdim ettiler. Başkan, beni kendi özel aracıyla yemeğe götürdü. Sabahın dördünde ise başkanın oğlu beni havalimanına bırakmak istedi. Başkanın üzüntüsü belli oluyordu. Futbolda bu tür ayrılıklar yaşanabiliyor ancak kurulan dostluklar baki kalıyor." ifadelerini kullandı.
"Santrforsuz oynamaya alışmıştık. Deniz Gül'ü de milli takıma kazandırdık"
Görev yaptığı dönemde en çok tartışma konusu olan “santrforsuz oyun” konusuna da değinen İtalyan teknik adam şunları söyledi:
"Bu konudaki soruları yaklaşık iki yıl boyunca yanıtladım. İlk dönemlerde daha ölçülü konuşmayı tercih ettim; zira 'Bu seviyede oynayabilecek bir santrfora sahip değilim.' demek pek doğru gelmedi. Görevimin son bölümünde ise bu durumu daha açık anlatmaya gayret ettim. Teknik adamın asli görevi, karşılaşmanın gerektirdiği seviyeye en uygun oyuncuları sahaya çıkarmaktır.
Merkezde klasik bir golcü olmadan takım içinde belirli bir düzen ve uyum yakalamıştık, bu yapıyla ilerledik. İlerleyen süreçte ise geleneksel bir santrfor profiline sahip genç isim Deniz Gül'ü kadroya kazandırmak için adım attık. Yarı İsveçli olan oyuncunun ay-yıldızlı formayı seçmesini sağladık. Ne var ki kulübünde düzenli süre alamıyordu. Bu tablo da bizi alternatif çözümler üretmeye yöneltti."
"Dünya Kupası'nda beklentilerin ve hedeflerin altında kaldık"
Dünya Kupası öncesinde Türkiye'deki futbol atmosferinin ve yüksek beklentilerin altını çizen Montella, ortaya çıkan tablonun hedeflerin gerisinde kaldığını da itiraf etti.
İtalyan teknik adam, "Beklentilerin altında kalan sonuçlar aldığımız bir gerçek. Ancak futbolda az rastlanır bir durumla karşı karşıya kaldık. İki karşılaşmada oyunun kontrolünü tamamen elimizde tuttuk, toplam 70 şut attık ancak skoru değiştirecek golü bulamadık. Bunların tamamı isabetli değildi ama 50 civarında tehlikeli hücum girişimimiz oldu. Bugünden bakınca oyuncuların, başarma arzusuyla farkında olmadan üzerlerinde fazladan baskı hissettiklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Ağır eleştiriler inşa ettiğimiz olumlu atmosferde kırılmalara sebep oldu"
Gruptaki üçüncü maçta ABD karşısında aldıkları sonucun önemine değinen Montella, "ABD ile oynadığımız mücadele skordan ziyade prestijimiz açısından değer taşıyordu. Dünya Kupası sahnesindeki hiçbir maç farklı okunamaz. O karşılaşmada rakip fileleri üç kez havalandırdık. Bazen şansın da payı olduğunu görüyorsunuz ama futbolda her şey tesadüflerle açıklanmıyor. Oyuncular muhtemelen zihinsel olarak yeterince rahat değildi. Ardından hem basın cephesinde hem de kamuoyunda hava olumsuz yönde değişti. Futbolcular yoğun tepkilere ve ağır bireysel eleştirilere maruz kaldı. Daha önce inşa ettiğimiz olumlu atmosferde kırılmalar yaşandı." diyerek sözlerini noktaladı.