"Montella takımı topladı" diyen milli yıldız maç sonu yapılan konuşmayı anlattı

Maç sonrası soyunma odasında herkesin çok üzgün olduğunu dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, “Gerçekten herkes çok üzgün. Yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime, diyecek bir şey bulamıyorum” dedi.

Hiç beklemedikleri sonuçlar aldıklarını ifade eden Merih Demiral, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olmayınca olmuyor. 70-75 tane şut çekmişiz iki maçta. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten mücadele ettiğimize inanıyoruz. İki maçta da elimizden geleni yaptık. Hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Hiç böyle olmamalıydı. Burada hepimiz sorumluyuz. O yüzden dediğim gibi çok içtenlikle herkesten, kırdığımız, üzdüğümüz bütün halkımızdan çok özür diliyoruz.”