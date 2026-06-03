Montella'dan eleştirilere yanıt: "Herkesi memnun edemezsiniz"

HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı, grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.

Montella, "Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.