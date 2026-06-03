Montella'dan eleştirilere yanıt: "Herkesi memnun edemezsiniz"
03.06.2026 09:11
A Milli Takım'ın başında Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Montella tercihlerine ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda sahne almak için gün sayıyor.
A Milli Takım'ın başında Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı, grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.
Montella, "Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
26 kişilik kadro seçimini yaparken oldukça zorlandığını belirten Montella, tercihlerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.
Montella şöyle konuştu:
“Milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun edemezsiniz. Ben kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek alıyorum. Forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.”
MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)