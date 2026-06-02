Montella’nın dikkat çeken görüntüsü. "Üzüntüsü bana bile geçti"

"Empat, başkalarının duygu ve düşüncelerini yoğun biçimde hisseden, yüksek düzeyde empati kapasitesine sahip kişi demek. Empat sadece anlamakla kalmaz, karşısındakinin acısını ve mutluluğunu kendi bedeninde hisseder.

Dün maç önünde Vincenzo Montella’ya mikrofon uzatıldığında çok üzgün gözüküyordu İtalyan teknik adam. Bir-iki dakika sonra neden böyle hissettiğini anladık: “Bugün siz maçı izlerken biz FIFA’ya 26 kişilik son kadromuzu vermiş olacağız. Ve bazı arkadaşlarımızın isimlerini oraya yazamayacağız. Bugün bizim için çok üzücü bir gün. Bazı futbolcularımız Amerika’da bizimle olamayacağı için çok kötü hissediyorum bugün.”

Montella’nın üzüntüsü bana bile geçti oturduğum yerde. Uzun zamandır bu kadar güçlü bir ‘empati’ duygusu hissetmemiştim sanırım. Galiba Montella’nın da sırrı bu. Sadece iyi bir teknik adam değil. Çok da iyi bir insan." (Uğur Meleke-Hürriyet)