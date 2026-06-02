Montella’nın dikkat çeken görüntüsü. "Üzüntüsü bana bile geçti"
02.06.2026 09:03
A Milli Futbol Takım'nın 4-0 kazandığı maçtan önce Montella'nın görüntüsü dikkat çekti. İtalyan çalıştırıya vurgu yapan spor yazarları maçı değerlendirdi.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile yaptığı maçı 4-0 kazanan A Milli Futbol Takım'nın performansını spor yazarları değerlendirdi.
"MONTELLA’NIN ÜZÜNTÜSÜ BANA BİLE GEÇTİ"
"Empat, başkalarının duygu ve düşüncelerini yoğun biçimde hisseden, yüksek düzeyde empati kapasitesine sahip kişi demek. Empat sadece anlamakla kalmaz, karşısındakinin acısını ve mutluluğunu kendi bedeninde hisseder.
Dün maç önünde Vincenzo Montella’ya mikrofon uzatıldığında çok üzgün gözüküyordu İtalyan teknik adam. Bir-iki dakika sonra neden böyle hissettiğini anladık: “Bugün siz maçı izlerken biz FIFA’ya 26 kişilik son kadromuzu vermiş olacağız. Ve bazı arkadaşlarımızın isimlerini oraya yazamayacağız. Bugün bizim için çok üzücü bir gün. Bazı futbolcularımız Amerika’da bizimle olamayacağı için çok kötü hissediyorum bugün.”
Montella’nın üzüntüsü bana bile geçti oturduğum yerde. Uzun zamandır bu kadar güçlü bir ‘empati’ duygusu hissetmemiştim sanırım. Galiba Montella’nın da sırrı bu. Sadece iyi bir teknik adam değil. Çok da iyi bir insan." (Uğur Meleke-Hürriyet)
"İŞBAŞI YAPTIK"
"Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra gitmenin keyfini yaşıyoruz. Dev turnuva için ilk startı verdik ve Kuzey Makedonya'yı yenerek işbaşı yaptık. Millilerin coşkusu, mücadelesi, kazanma duygusu göz kamaştırdı. Montella'nın 11'inde as oyuncular çok azdı ama göreve soyunan isimler, "Biz bu takımın bir parçasıyız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için mücadele ederiz" anlayışı ile oynadılar." (Levent Tüzemen-Sabah)
"BİZİM SEVİYEMİZİN ÇOK ALTINDA"
"Açıkçası Montella'nın elinde çok yetenekli ve potansiyeli yüksek bir kadro var. Bu kadronun alternatifi çok fazla. Dolayısıyla tabii ki bu çocukların gruptan çıkması ve turnuvaya renk katması doğal.
Dün geceki maç belki Dünya Kupası için bir ölçü olmaz çünkü rakibimiz bizim seviyemizin çok altında. Daha bu onbire Kenan'ın, Arda'nın, Hakan'ın ve diğer as oyuncuların gireceğini düşünürsek beklentimizin büyük olması kadar doğal bir şey olamaz." (İlker Yağcıoğlu-Fotomaç)
"GÜVENLİ, SAKİN VE MÜCADELE ARZUSU"
"Elbette Dünya Kupası için herşeyi anlatmaya yetmeyecek bir maçtı. Lakin herşeyi anlamamıza yardım etmeyecekse de yapılabilecek çoğu şeyi anlatır nitelikteydi. Başlangıçta Makedonlar topla daha çok oynarken taç atışının devamında adeta çizili bir basketbol setini icra edercesine gelen Orkun Kökçü golü izledi birlikte. Derken ardından 20 yaşındaki Can Uzun’un alt 90’a vuruşu… Pozisyon vermedi, tehlike yaşamadı değil bizimkiler ancak güvenli, sakin ve mücadele arzusundaki yüksekliği elden bırakmadı. İkinci devreye üç değişiklikle başlamış olsalar da oyunlarında kopuş ya da dağılma söz konusu olmadan Can Uzun’un uzun erimli pasında bir gol daha buldular Deniz Gül ile… O golün diğer özelliği ise Deniz’in hemen arkasında gol vuruşunu yedekleyen ismin, memleketin öfke paratonerlerinden Samet Akaydın’ın oluşuydu." (Cem Dizdar-Fanatik)