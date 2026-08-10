Mourinho "Evet" derse Fenerbahçe 23 milyon euro alacak. Arda Güler'e Ferrari benzetmesi
10.08.2026 11:20
Son Güncelleme: 10.08.2026 14:22
Son maçta Jose Mourinho'nun oyundan almadığı tek isim olan Arda Güler'e dev teklif yapıldı. Mourinho'nun karar vereceği teklif sonrası İspanyol basınından ilginç bir benzetme geldi.
Fransız devi Paris Saint-Germain, Arda Güler için Real Madrid’e dev eklif yaptı. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’nin kasasına 23 milyon euro girecek.
Fichajes'te yer alan habere göre; PSG, Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklif yaptı.
FENERBAHÇE SÖZLEŞMEYE YÜZDE 20 EKLEMİŞTİ
Arda Güler'in transferinin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe de önemli bir geliri kasasına koyacak.
Sarı lacivertliler, genç oyuncunun Real Madrid'e transferinde sözleşmede yüzde 20'lik bir transfer payına yer vermişti.
SON MAÇTA 90 DAKİKA
Son hazırlık maçında kaleci Lunin dışında Mourinho'nun oyundan almadığı tek isim Arda Güler olmuştu.
Arda Güler ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, performansıyla İspanyol basınında övgüler yer aldı.
Marca gazetesinde, "Arda'nın futbolundan feragat etmek, garajda tozlanan bir Ferrari'ye sahip olmak gibi olur." ifadelerine yer verildi.