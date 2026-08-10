Mourinho "Evet" derse Fenerbahçe 23 milyon euro alacak. Arda Güler'e Ferrari benzetmesi

Fransız devi Paris Saint-Germain, Arda Güler için Real Madrid’e dev eklif yaptı. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’nin kasasına 23 milyon euro girecek.

Fichajes'te yer alan habere göre; PSG, Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklif yaptı.