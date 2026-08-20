Mourinho'dan Arda Güler itirafı. "Onun yaşadıklarını yaşayacak"
20.08.2026 08:20
Bir süredir kadro yapılanmasıyla gündemde olan Jose Mourinho'dan Arda Güler için merakla beklenen açıklama geldi.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, son dönemde İspanyol basınında adından söz ettirdi.
Teknik direktör Jose Mourinho hakkında da çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Mourinho, yaptığı açıklamada milli yıldız Arda Güler için noktayı koydu.
Güler, “Arda Güler'e bayılıyorum.” diyerek transfere kapıları kapattı.
"ONUN YAŞADIKLARINI YAŞAYACAK"
Mourinho konu hakkında sözlerini şöyle sürdürdü:
"Arda bence Modric'in yaşadıklarını yaşayacak. 10 numara olarak hücumda başlayıp daha sonra 8 ve 6 numara olarak devam edecek. Oyunu anlama yeteneğiyle kariyerinin bu şekilde şekilleneceğini düşünüyorum."
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir değerlendirme yazısı yayınlamıştı.
Arda Güler'in hazırlık döneminde Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olduğu vurgulanırken, Mbappe ile mükemmel bir uyum sağladığına dikkat çekilmişti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 51 maçta 6 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.